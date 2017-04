TPO - Nhiều ngày qua, do tuyến đường liên xã đoạn ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bị “hà bá” ngoạm đứt nên việc đi lại của bà con vùng này gặp nhiều khó khăn. Địa phương đã tức tốc mở ngay tuyến đường tạm để giải quyết tình trạng rối loạn giao thông.

Con đường tạm bụi bay mịt mù. (Ảnh: Nhật Huy)

Nhưng do đó là đường dã chiến được đắp bằng đất, hẹp, nhiều bụi mà nhu cầu đi lại của người dân thì nhiều, do đó vào ngày 23/4 UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo huyện xây dựng tuyến đường trên thành đường giao thông chính trải nhựa kiên cố với tổng kinh phí trích từ ngân sách tỉnh hơn 2 tỉ đồng, sẽ khởi công vào vài ngày tới.

Đường hẹp xe lưu thông khó khăn. (Ảnh: Nhật Huy)

“Ban đầu tuyến đường này được xây dựng để cho xe 2 bánh và người dân đi bộ qua lại. Nhưng tuyến đường giao thông huyết mạch nay đã đứt nên về lâu dài và để bảo đảm an toàn trong việc lưu thông UBND tỉnh đã chỉ đạo chúng tôi phải xây dựng tuyến đường trên thành tuyến đường chính thay thế cho đường đã bị đứt. Dự kiến chiều dài tuyến đường sắp xây dựng là 3km, ngang 3,5m nối từ UBND xã Mỹ Hội Đông đến kênh Đồng Tân, toàn bộ tuyến đường sẽ được trải nhựa kiên cố” – Ông Vũ Minh Thao – Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới thông tin.

Những con dốc thẳng đứng rất khó khăn cho việc di chuyển cả ban ngày lẫn ban đêm. (Ảnh: Nhật Huy)

Theo ông Thao, trước đây địa phương xây dựng tuyến đường trên nhằm mục đích giải quyết giao thông trước mắt với kinh phí hơn 100 triệu đồng.