Sau hai ngày Bình Định họp bàn giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, địa phương này đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe tải chở gỗ dăm khiến 2 người chết.

Xe tải chở gỗ dăm bị tàu hỏa đâm vỡ nát khiến tài xế lẫn phụ xe tử vong. Ảnh:Minh Hoàng.

Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng CSGT Bình Định, cho biết vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe tải chở gỗ dăm ở huyện Vân Canh khiến hai người chết xảy ra sau hai ngày họp bàn giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Ông Hoài cho rằng từ trước đến nay Công ty CP đường sắt Phú Khách quan tâm quản lý giao thông đường sắt từ Khánh Hòa đến Phú Yên. Riêng 34 km đoạn từ ga Diêu Trì vào hướng Nam qua huyện Vân Canh (Bình Định) còn thiếu giám sát, kiểm tra. Vụ tai nạn chiều 18/3 khiến hai người chết lỗi hoàn toàn do ngành đường sắt.

Năm 2016, Bình Định xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 6 người chết, riêng huyện Vân Canh có 2 người chết. Thống kê sơ bộ địa phương này có 66 đường ngang hợp pháp giao nhau với đường sắt và 156 đường dân sinh do người dân mở tự phát nên nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt rất lớn.



Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định dù có trạm gác nhưng lúc tàu lửa chạy qua, nhân viên của trạm này không đóng gác chắn, không bật công tắc trụ đèn báo hiệu tàu đi qua nên xe tải chở gỗ dăm mất cảnh giác đã lao qua đường sắt dẫn đến tai nạn thương tâm.



Công an tỉnh Bình Định đã đề nghị ngành đường sắt cung cấp hộp đen của tàu khách SQN4 để làm rõ quy trình báo tin, báo hiệu tàu hỏa đến nhằm xử lý cán bộ, nhân viên liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng này. Làm việc với cảnh sát, ông Đinh Văn Hóa (49 tuổi), nhân viên trạm gác chắn, này phân bua sở dĩ mình không đóng gác chắn, bật công tắc trụ đèn báo hiệu là do "trực ban ga báo tin chậm" nên không hay biết tàu hỏa đến.



Sáng 18/3, tàu khách SQN4 từ Sài Gòn về Ga Diêu Trì, khi qua huyện Vân Canh thì tông xe tải chở gỗ dăm băng qua đường ngang ở huyện Vân Canh (Bình Định). Sau cú va chạm mạnh, tàu hỏa đẩy xe tải về phía trước thêm 300 m mới dừng lại.



Hậu quả, tài xế xe tải Tăng Xuân Minh (56 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) chết tại chỗ. Còn ông Trần Bon (phụ xe tải) bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cũng đã qua đời.