Ôtô 16 chỗ chở 8 người đâm xe tải trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tân Kỳ (Nghệ An) khiến một người chết.

Xe 16 chỗ biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Hải Bình.

Sáng 2/2, xe 16 chỗ biển Hà Nội chở 8 người do ông Đỗ Văn Liên (48 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), xe 16 chỗ được xác định đâm trúng xe tải biển số Nghệ An do anh Trần Quang Thành (33 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) cầm lái chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ôtô 16 chỗ bẹp dúm phần đầu phía bên trái, ôtô này còn lao về phía trước đâm gãy loạt cọc tiêu bên lề đường trước khi dừng. Cách đó khoảng 30 m, xe tải nằm trên trên làn đường theo hướng đang lưu thông, hư hỏng phần hông bên trái.

Chiếc xe tải màu vàng (khoanh đỏ) nằm tại hiện trường. Ảnh: Hải Bình.

Nhà chức trách cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, một phụ nữ trên xe 16 chỗ tử vong trên đường đi cấp cứu; những người còn lại may mắn không bị thương nặng.

Tai nạn làm một phụ nữ trên xe tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Ảnh: Hải Bình.

Theo cảnh sát, ôtô 16 chỗ chở đoàn khách trú tại Hà Nội vào Nghệ An dự đám cưới.

Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.