Ôtô 4 chỗ bị xe bồn chở xăng dầu lưu thông cùng chiều đâm trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Vụ tai nạn khiến cung đường qua đây ách tắc trong nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sơn Thủy

Khoảng 8h ngày 5/2, xe bồn chở xăng dầu biển Quảng Nam do anh Nguyễn Viết Chiến (30 tuổi, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì tông vào xe ôtô 4 chỗ biển Đà Nẵng do anh Phạm Cường (47 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển chạy cùng chiều.Cú tông mạnh khiến ôtô 4 chỗ quay 45 độ, chắn ngang đầu xe bồn. Rất may không có người thương vong trong vụ tai nạn, song ôtô con hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ nát.Sự việc khiến phương tiện lưu thông qua cung đường này ách tắc nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông Quảng Nam có mặt điều tiết phương tiện di chuyển một làn đường.Theo đại úy Lê Phan Minh Mẫn, phó trạm CSGT Thăng Bình, đến 10h cùng ngày xe lưu thông trở lại bình thường.