Chiếc container chạy tốc độ cao bất ngờ đâm vào dải phân cách, lao vào làn đường xe máy sẽ được chạy vài ngày tới - đoạn cao tốc đô thị TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe container đâm vào dải phân cách rồi lao vào làn đường của xe máy trên cao tốc TP HC - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Vân Quỳnh

6h ngày 19/1, xe container do Trương Văn Vàng lái trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Đến địa bàn phường An Phú, quận 2, ôtô bất ngờ đâm gãy dải phân cách mới được lắp để chia phần đường cho xe máy chạy vào cao tốc. Nhiều mét rào chắn bằng tôn bên đường cũng hư hỏng.Theo Công ty Cổ phần phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, các xe mất lái đâm vào rào chắn, hoặc dải phân cách trên cao tốc xảy ra rất nhiều. Nếu chỉ có ôtô lưu thông trên tuyến, tai nạn kiểu này thường chỉ thiệt hại về tài sản."Tuy nhiên, vài ngày nữa xe máy được chạy vào đoạn cao tốc đô thị này, nếu xảy ra sự cố như vậy rất khó tránh được thiệt hại về sức khỏe, tính mạng người đi xe máy", đại diện VEC E nói và cho biết sẽ làm việc với Sở GTVT, Khu quản lý giao thông số 2, lực lượng công an chịu trách nhiệm trên tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn cao nhất cho người đi xe máy.Theo thông báo của Sở GTVT, từ 9h ngày 21/1 xe máy sẽ được đi vào 4 km đầu của cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến vành đai 2).Tại đoạn này, ở 2 làn đường phía bên trái ôtô được chạy với tốc độ tối đa 70km/h, còn làn bên phải ngoài cùng (làn dừng khẩn cấp trước đây) dành cho xe máy với tốc độ tối đa 50km/h.