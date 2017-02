TPO - Phát hiện chiếc xe khách giường nằm trên hành trình từ Bắc vào Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn, cảnh sát giao thông tại TT-Huế tiến hành kiểm tra, phát hiện phương tiện này “nhồi” đến 60 hành khách, trong khi, mức chở được phép chỉ là 46 người.

Hành khách phải khổ sở ngồi trên lối đi của chiếc xe giường nằm quá tải, trên chặng hành trình dài hơn 1.000km để vào TPHCM. Ảnh: T.B

Trưa 4/2, tại vị trí Km 801 tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Phong An (huyện Phong Điền, TT-Huế), đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế, do trung tá Nguyễn Hoàng Vũ làm tổ trưởng, phát hiện xe khách loại giường nằm mang BKS 38B-011.94 (nhà xe Dũng Hương) lưu thông hướng Bắc - Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện vận tải hành khách đường dài này chở đến 60 khách, trong khi xe chỉ được phép chở 46 người.

Đáng chú ý, khi bị công an kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, trú Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy phép lái xe, do bị công an tỉnh Quảng Bình xử phạt, tạm giữ bằng lái trước đó.

Ngay sau vụ việc, toàn bộ hành khách trên xe quá tải nói trên được đưa về Bến xe phía nam thành phố Huế để chuyển sang phương tiện mới tiếp tục hành trình vào Nam.

Theo CSGT tỉnh TT-Huế, với lỗi vi phạm này, xe khách 38B-011.94 bị tạm giữ 7 ngày, chịu mức phạt tiền 30 triệu đồng và phải trả toàn bộ chi phí vào Nam cho 60 hành khách đi trên xe.