TPO - Đang lưu thông trên quốc lộ 40B, xe khách bất ngờ bốc hỏa cháy rụi.

Sáng 29/6, Thượng tá Phan Thanh Tuấn,Trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, một chiếc xe khách vừa bốc cháy trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 3 giờ 45 phút, cùng ngày, trên quốc lộ 40B, đoạn qua thôn Dương Lâm, xã Trà Dương (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 92B - 01392, do tài xế Phan Hồng Bảo (42 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang điều khiển theo hướng Trà My- Huế đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy. Khi xả ra vụ việc, trên xe có khoảng 5 hành khách chạy thoát ra ngoài.

Nhận thông tin, lực lượng PCCC và Công an huyện Bắc Trà My nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa và phân luồng điều tiết giao thông. Tuy nhiên ngọn lửa mạnh và lan nhanh, chiếc xe đã hoàn toàn cháy rụi.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.