Cú va chạm mạnh khiến đầu hai xe máy nát bét, bánh xe văng ra, rơi xuống vệ đường. Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé tử vong, hai người khác bị thương nặng.

Chiếc xe máy của chị Nghĩa điều khiển hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/1/2016 (tức ngày 29 tháng Chạp) trên đường liên xã thuộc địa bàn xã Bắc Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm đó, chiếc xe máy BKS 37-P1 405.02 do Trần Danh Đức (trú xã Trung Thành) điều khiển chạy từ đường Quốc lộ 7B lên xã Trung Thành (Yên Thành, Nghệ An), va chạm trực diện với xe máy BKS 37 - P9 4479 do chị Trần Thị Nghĩa (trú xã Bắc Thành) chạy hướng ngược lại, phía trước có chở thêm một cháu bé hơn 1 tuổi.

Cú va chạm cực mạnh khiến 3 người bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé con chị Nghĩa được xác định đã tử vong, chị Nghĩa đang trong tình trạng nguy kịch.Cú va chạm khiến hai xe máy bị nát bét phần đầu, nhiều bộ phận bằng nhựa vỡ tung tóe. Bánh trước xe chị Nghĩa cũng văng xuống bờ mương bên cạnh. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị Nghĩa đang trên đường từ nhà ngoại về.Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Bắc Thành kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Thành giải quyết vụ việc. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chiếc xe máy BKS 37-P1 405.02 chạy quá nhanh, lấn sang phần đường bên trái.