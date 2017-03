TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, chiều nay, 7/3, bộ đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) liên quan đến việc sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch tập đoàn về công tác tại bộ.

Nguồn tin của Tiền Phong cũng xác nhận, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã bàn bạc, thống nhất trong việc sẽ đề xuất điều động ông Nguyễn Quốc Khánh về công tác tại Bộ Công Thương do “yêu cầu công việc”. Do việc điều động ông Khánh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng nên dự kiến, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ sớm báo cáo Thủ tướng để xin ý kiến.Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định điều động, Bộ Công Thương sẽ bố trí công việc cụ thể phù hợp cho ông Khánh. “Công việc Chủ tịch PVN sẽ được giao cho Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kiêm nhiệm. Về vị trí công tác của ông Khánh, Bộ Công Thương đã có bàn bạc và sẽ công bố sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đồng ý điều động ông Khánh. Vị trí công tác cụ thể tại Bộ dự kiến đã có nhưng chúng tôi sẽ công bố sau”, nguồn tin của Tiền Phong cho biết.Ông Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1960 tại Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Tổng giám đốc PVN từ ngày 19/11/2014 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Đầu năm 2016, ông được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm kiêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN thay cho ông Nguyễn Xuân Sơn (Chủ tịch HĐTV PVN) bị thôi chức và bị bắt sau đó do liên quan tới những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).Ông Nguyễn Quốc Khánh từng giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC) trước khi đơn vị này hợp nhất với Petechim để thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil). Tháng 7/2009, ông Khánh được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN và giữ chức vụ đó trong vòng hơn 3 năm trước khi trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn.Ông Nguyễn Quốc Khánh từng tốt nghiệp kỹ sư Địa Vật lý chuyên ngành Thăm dò địa chất Dầu khí tại Đại học Dầu khí Ba Cu - Liên Xô cũ. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông trước khi về PVN.Theo thông tin của Tiền Phong, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn sinh năm 1962 tại Hà Nội, có 30 năm công tác liên tục trong ngành dầu khí. Ông Sơn có trình độ thạc sĩ công nghệ hệ thống, kỹ sư chuyên ngành công nghệ khai thác dầu khí, tốt nghiệp Trường ĐH Hóa dầu Bacu (Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ) năm 1986.Về công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro) từ năm 1987, ông Sơn trở thành một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và phát triển mỏ. Tháng 6/2005, ông Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Vietsovpetro. Tháng 3/2009, ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vietsovpetro kiêm giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí. Sau đó, ông Sơn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và phó tổng giám đốc PVN.Đến ngày 4/3/2016, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn chính thức nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc PVN.