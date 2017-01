Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) và các cơ quan liên quan đang xem xét quy trình để huỷ bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi Bằng khen và Huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch PVC.

Ông Trịnh Xuân Thanh (ngoài cùng bên trái) trong một lần đón nhận Huân chương lao động của PVC (Ảnh: PVC).

“Xử lý sự việc này cũng phải tuân thủ theo quy trình y như lúc đề xuất khen thưởng cho ông Trịnh Xuân Thanh, tức là bắt đầu từ Hội đồng thi đua khen thưởng cơ sở thuộc Bộ Công thương đề xuất và trải qua quá trình thẩm định, phê duyệt của tất cả các cấp, ngành”, nguồn tin từ Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiết lộ.Cơ quan chức năng sẽ xem xét, áp dụng quy định tại Điều 96 Luật Thi đua - Khen thưởng và Điều 80 Nghị định 42/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật này để thu hồi Bằng khen và Huân chương đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh trước đây.Điều 96 Luật Thi đua-Khen thưởng quy định, người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.Điều 80 Nghị định 42/2010 quy định cá nhân hoặc tập thể được khen thưởng cố tình che dấu hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc dùng tiền, các lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác nhằm mua chuộc người, cơ quan có thẩm quyền khen thưởng để được khen thưởng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào công tác khen thưởng bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tập thể.Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định thi hành kỷ luật 2 Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Trần Thị Hà của Bộ Nội vụ với hình thức khiển trách.Các quyết định kỷ luật của Thủ tướng căn cứ theo quyết định kỷ luật hồi tháng 12/2016 của Ban Bí thư Trung ương, xét trên đề nghị về hình thức kỷ luật của Bộ Nội vụ mới đây cũng như quyết định của Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc kiểm điểm trách nhiệm tại cơ quan công tác của Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng và Thứ trưởng Trần Thị Hà kiêm Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.Trước đó, ngày 12/12/2016, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Thăng, bà Hà vì những sai phạm, thiếu trách nhiệm của 2 Thứ trưởng liên quan đến việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.Cụ thể, Ban Bí thư xác định ông Nguyễn Duy Thăng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.Còn bà Trần Thị Hà có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh, để điều tra về khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC. Sau khi phát hiện ông Thanh bỏ trốn, C46 đã phát lệnh truy nã quốc tế.Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng hồi tháng 10/2016, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài rồi bay sang châu Âu.