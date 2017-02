TP - Theo công nhân đang thi công tại nhà máy Samsung Display Việt Nam, vụ xô xát có người bị thương và tài sản bị đập phá. Trong khi phía Samsung khẳng định không có công nhân nào bị thương.

Xảy ra xô xát giữa hàng trăm công nhân với bảo vệ tại công trường nhà máy Samsung Display Việt Nam (ở Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh). (Ảnh công nhân cung cấp)

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh cho biết, vụ xô xát xảy ra lúc 13h ngày 28/2, tại công trường xây dựng mở rộng nhà máy Samsung Display Việt Nam (Yên Phong, Bắc Ninh). Nguyên nhân vụ việc do một công nhân đang làm thủ tục để rời công trường sau ca làm thì máy quẹt thẻ từ bị lỗi. Sau đó, đội bảo vệ đưa công nhân này vào phòng làm việc, 2 bên lời qua tiếng lại, những công nhân đang xếp hàng phía sau thấy vậy đứng ra bênh vực công nhân đó và xảy ra xô xát. “Khi công an tới can thiệp vụ việc đã được giải quyết, không có thiệt hại gì nghiêm trọng xảy ra”, ông Quang nói. Theo ông Quang, vụ việc này được giao cho phía Ban quản lý Khu công nghiệp và lực lượng công an địa phương giải quyết. Hiện công trường có vài trăm công nhân đang thi công.

Anh L.C.M. (công nhân có mặt tại hiện trường) kể lại, khi các công nhân hết ca đang xếp hàng làm thủ tục để rời công trường, một công nhân người Việt Nam bị lực lượng bảo vệ gồm cả người Hàn Quốc và người Việt Nam nhốt vào phòng và hành hung. Thấy vậy, hàng chục công nhân Việt Nam đã kéo vào phản ứng, đánh lại và đập phá camera giám sát, máy lưu dấu vân tay chấm công ở cổng công trường. “Có người bị thương và tài sản bị đập phá”, anh M. khẳng định. Theo công nhân này, tới khoảng 15h tình hình cơ bản ổn định, một số công nhân trở lại dọn dẹp hiện trường, số còn lại được cho nghỉ làm.

Trong thông cáo phát đi lúc 17h cùng ngày, Cty Samsung Việt Nam khẳng định, đây là vụ va chạm giữa công nhân nhà thầu xây dựng mở rộng nhà máy và các bảo vệ tại công trường. “Không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa Samsung và người lao động Việt Nam. Đây hoàn toàn là hiểu nhầm giữa đội bảo vệ và công nhân xây dựng trong quá trình kiểm tra an ninh ra - vào khu vực công trường kéo dài hơn dự kiến. Vụ việc không có bất kỳ thương tích nào về phía người lao động Việt Nam”, Samsung Việt Nam khẳng định.

Được biết, Dự án Samsung Display Việt Nam đặt tại Khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, dự kiến mang lại trên 20.000 việc làm và tạo kim ngạch xuất khẩu lớn với mức doanh thu ước tính đạt 60 tỷ USD vào năm 2020. Đây là dự án có quy mô vốn đầu tư lớn thứ hai của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Năm 2014, nhà máy Samsung tại Bắc Ninh đã mang lại giá trị xuất khẩu đạt 17,99 tỷ USD, nộp ngân sách địa phương gần 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 5 vạn lao động.