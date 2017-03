TPO - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, kế hoạch xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng đang bị chậm trễ khi có nhiều nhà dân, cơ quan, tổ chức phản đối, yêu cầu ngừng thi công nhà vệ sinh công cộng.

Lãnh đạo Sở xây dựng Hà Nội thông tin về dự án xây nhà vệ sinh công cộng

Báo cáo tại Hội nghị Giao ban báo chí Thành uỷ chiều 7/3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Phước An cho biết, theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng trong 10 năm. Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing đề xuất xây dựng và quản lý, vận hành trong suốt thời gian triển khai dự án. Khi kết thúc, Công ty sẽ chuyển giao cho các đơn vị của Thành phố quản lý.

Theo báo cáo, đến nay Công ty đã khảo sát và ký biên bản thống nhất với UBND phường, xã và Tổng Công ty vận tải Hà Nội được 416 vị trí/528 vị trí đề xuất đủ điều kiện lắp đặt nhà vệ sinh. Đợt 1, đến trước Tết Nguyên đán, Công ty đã khảo sát và dự kiến, đề xuất lắp đặt tại 181/398 vị trí.

Tính đến nay, theo báo cáo của Vinasing, công ty này đã thi công nền móng và lắp đặt được 64 vị trí nhà vệ sinh tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hà Đông, Long Biên, Cầu Giấy.

Trong số đó, 10 vị trí nhà vệ sinh đã hoàn thành lắp đặt điện, nước, đủ điều kiện vận hành bàn giao cho Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội quản lý duy trì từ ngày 21/2/2017.

Ngày 5/3, Công ty Vinasing tiếp tiếp tục hoàn thiện 33 vị trí nhà vệ sinh để bàn giao. 21 nhà vệ sinh còn lại đang được hoàn thiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện vận hành và bàn giao cho Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tiến độ lắp đặt, vận hành chưa đáp ứng được yêu cầu. Lý do của việc chậm tiến độ, theo ông An, là do một số địa phương chưa phối hợp tốt trong công tác bàn giao mặt bằng; nhiều hộ dân và cơ quan, tổ chức xung quanh khu vực dự kiến lắp đặt phản đối, yêu cầu ngừng thi công khi đang tiến hành thi công lắp đặt như các vị trí: hè phố đường Văn Cao tường rào Cung thể theo Quần Ngựa, kho chứa tang vật của Công an phường Liễu Giai cũ (số 32 Văn Cao), vỉa hè hồ Hàm Long đối diện Ban chỉ đạo Tây Bắc, vườn hoa ven Hồ Tây đối diện 121 Yên Hoa, vườn hoa ven Hồ Tây khu vực 322 Lạc Long Quân đối diện đường Vệ hồ…

Trả lời câu hỏi của phóng viên về danh tính cụ thể những cá nhân, tổ chức gây khó khăn cho việc lắp đặt nhà vệ sinh, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục thông tin: “ tôi đã báo cáo Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung về việc một số phường, cá nhân, tổ chức, cơ quan phản đối, Chủ tịch đã giao, trong đợt tới, những đơn vị cố tình phản đối thì Sở Xây dựng không cần phải hỏi vì đã nhất trí với quận rồi, không một cá nhân nào cản trở được, công ty Vinasing cứ thế thực hiện.”

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã cần giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cấp phường, xã trong việc phối hợp với chủ đầu tư lắp đặt nhà vệ sinh. Đồng thời, có chế tài xử lý đối với lãnh đạo các địa phương gây khó khăn cho việc lắp đặt.