TPO - Ngày 19/3, ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết, đã xử lý trách nhiệm cá nhân, nộp vào tài khoản Thanh tra tỉnh Cà Mau hơn 680 triệu đồng và làm thủ tục hóa giá 3 xe gắn máy do để ngoài sổ sách hơn 840 triệu đồng.

Trụ sở UBND huyện Ngọc Hiển

Những cán bộ bị kiểm điểm trách nhiệm là ông Nguyễn Trường Giang, nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy; ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND do thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra việc để ngoài sổ sách số tiền trên. Ông Lê Văn Kháng, nguyên Phó Chủ tịch UBND mượn 600 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân từ tháng 6 đến tháng 10/2016. Ông Phan Văn Nam, Phó văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển bị kiểm điểm, xử lý sai phạm nguyên tắc quản lý tài chính do đã thu nhận và tự quản lý số tiền nói trên.Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau thành lập Đoàn thanh tra phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Ngọc Hiển, đã phát hiện ông Phan Văn Nam, Phó Văn phòng UBND nhận hơn 840 triệu đồng từ nguồn chia sản phẩm cây rừng tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, không nộp vào quỹ, tự quản lý, chi sai theo qui định tại khoản 3, điều 13, Luật Kế toán năm 2003.Nguồn tiền trên, ông Phan Văn Nam để ngoài sổ sách kế toán, đã chi gần 100 triệu đồng để mua 3 chiếc xe máy cho Văn phòng sử dụng mà chủ yếu cán bộ lãnh đạo. Ông Lê Văn Kháng mượn 600 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, ông Phan Văn Nam chi phí các mục đích khác hơn 130 triệu đồng và tồn 7 triệu đồng do ông Nam giữ.Ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết thêm, các cá nhân có liên quan đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục hậu quả như kiến nghị Thanh tra tỉnh Cà Mau và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.