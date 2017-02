TPO - “Bất cứ một cán bộ công chức nào mà trong giờ hành chính đi lễ hội; bất cứ cơ quan nào dùng xe công đi lễ hội đều phải xử lý nghiêm. Tôi đề nghị các đồng chí kiểm tra, giám sát; đề nghị báo chí giám sát mạnh mẽ việc này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ, ngày 3/2.

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cán bộ công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định quyết tâm xây dựng lòng tin trong nhân dân, trong hệ thống chính trị về hình ảnh của một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; nhấn mạnh quyết tâm phải nhân niềm tin đó lên hơn nữa bằng các hành động cụ thể.

Nêu rõ, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 dài ngày đã kết thúc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc từ ngày đầu, tháng đầu của năm, không để tồn tại tinh thần “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua đã được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chăm lo, bảo đảm cho nhân dân đón Tết an bình, đầm ấm, vui tươi, lành mạnh; các cấp chính quyền đã tập trung chăm lo tốt cho người nghèo, gia đình chính sách, các hộ dân ở vùng thiên tai và bước đầu chăm lo cho đời sống công nhân…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trong đó nổi lên là vi phạm quy định an toàn giao thông còn diễn ra nhiều, số người chết vì tai nạn giao thông còn cao; nạn đua xe trái phép, đốt pháo, cờ bạc, lãng phí vẫn còn xảy ra ở một số địa phương... Các cơ quan cần phải rút kinh nghiệm, khắc phục để tập trung chỉ đạo trong các dịp lễ Tết tiếp theo, bảo đảm cho nhân dân đón Tết ấm cúng hơn, an toàn hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành chức năng theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; chủ động, linh hoạt trong phản ứng chính sách; nghiên cứu, phân tích, đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả với những kịch bản diễn biến tình hình.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc và thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Phải chấn chỉnh ngay các hoạt động làm ảnh hưởng đến đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; những biểu hiện không lành mạnh trong lễ hội; tình trạng sử dụng xe công đi lễ hội, du Xuân.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

“Bất cứ một cán bộ công chức nào mà trong giờ hành chính đi lễ hội; bất cứ cơ quan nào dùng xe công đi lễ hội đều phải xử lý nghiêm. Tôi đề nghị các đồng chí kiểm tra, giám sát; đề nghị báo chí giám sát mạnh mẽ việc này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy tăng trưởng; điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; bảo đảm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, cân đối thu-chi, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách văn hóa, xã hội; không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập của đất nước