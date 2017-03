Toàn bộ xưởng sản xuất giấy hàng nghìn m2 của một doanh nghiệp đã cháy trụi hoàn toàn trong biển lửa.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 18h hôm nay tại một xưởng sản xuất giấy My Lan tại khu Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh và công an thị xã Từ Sơn, chính quyền địa phương đã có mặt để ứng cứu, dập lửa.Cảnh sát phòng chữa cháy đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sỹ trực tiếp tham gia dập lửa. Do trong xưởng chủ yếu là giấy cuộn dễ bùng phát nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy.Một ngôi nhà 3 tầng của một hộ dân ngay sát xưởng giấy cũng bị lửa lan sang; một xưởng của Công ty cổ phần nhựa Hà Thái gần cũng phải di dời khẩn cấp hàng hóa ra ngoài.Hiện chưa có thông tin nguyên nhân gây ra cháy tại xưởng giấy My Lan. Công tác chữa cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện./.