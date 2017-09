Yên Bái sạt lở đất, bé gái 8 tháng tuổi tử vong

Gần 18h ngày 3/9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán (Trạm Tấu, Yên Bái) trời mưa lớn. Đất từ trên núi sạt xuống vùi lấp chị V.T.P (49 tuổi) đang địu bé H.T.D (8 tháng tuổi), khiến cả hai tử vong. Bảy người khác bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái).Tối cùng ngày, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ mỗi người bị thương gần ba triệu đồng và gia đình có người tử vong hơn năm triệu đồng.UBND tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân không đi ra sông suối đánh bắt cá; không trú dưới cây to khi mưa to và sấm sét; sơ tán khỏi những ngôi nhà được cảnh báo có nguy cơ sạt lở.Một tháng trước ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển, trời mưa rất to. Lũ quét, lũ ống xuất hiện khiến 14 người chết và mất tích, 9 người bị thương, nhiều trường học, nhà dân hư hỏng, làm thiệt hại cả trăm tỷ đồng.

Theo Vnexpress