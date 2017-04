TPO - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) yêu cầu báo cáo việc kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong vụ cố tình công bố sai thông tin về nước mắm truyền thống hồi tháng 10/2016.

Trong văn bản gửi đi, Bộ Công Thương cũng yêu cầu báo cáo việc kiểm điểm với cá nhân Chủ tịch Vinastas Đoàn Phương và yêu cầu báo cáo phải gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20/4.

Liên quan đến vụ “nước mắm nhiễm Asen”, hồi giữa tháng 2 vừa qua, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn gửi các Bộ Công an, Công Thương, Nội vụ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về vụ việc công bố chất lượng nước mắm của Vinastas. Thông báo cũng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Nội vụ khẩn trương hoàn thành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố chất lượng nước mắm. Bộ Công an điều tra và sớm công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến chất lượng nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố.

Sau khi công bố các thông tin sai sự thật, hồi cuối tháng 12/2016, Vinastas đã cải chính các thông tin trong thông cáo báo chí trước đó về kết quả khảo sát nước mắm và hủy bỏ toàn bộ bài viết được đăng trên website của Vinastas ngày 18/10/2016. Trong bản thông tin cải chính, Vinastas thừa nhận trong thông cáo báo chí nhóm khảo sát đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín.

“Ngoài ra, thông tin của Vinastas có đề cập đến asen tổng mà không nói rõ về khái niệm này nên chúng tôi xin nói lại cho rõ hơn là arsen tổng bao gồm asen vô cơ và asen hữu cơ, trong đó chỉ có asen vô cơ có độc tính. Vinastas một lần nữa xin lỗi người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm, các Hội nước mắm, các cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan. Vinastas đang nghiêm túc kiểm điểm và sẽ có các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan, đồng thời kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc để không xảy ra sai sót trong các hoạt động của Hội sau này ", thông cáo cải chính của của Vinastas nêu rõ.