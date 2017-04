TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành, các quận, huyện thực hiện chế độ trực theo dõi, nắm tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Hà Nội yêu cầu các cơ quan trực và giải quyết công việc phát sinh dịp nghỉ lễ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ trực theo dõi, nắm tình hình, giải quyết công việc phát sinh.

Các đơn vị chức năng duy trì công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm các hoạt động chào mừng diễn ra trên địa bàn.

Trong trường hợp có việc đột xuất, phát sinh, các đơn vị cần kịp thời báo cáo UBND thành phố qua số máy trực của Văn phòng UBND thành phố.

Thành phố yêu cầu Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Bộ Tư lệnh Thủ đô báo cáo tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền; đánh giá chung về không khí và dư luận của nhân dân trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ.

Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các hoạt động phục vụ nhân dân vui chơi trong dịp nghỉ lễ; công tác trang trí đường phố, khu vực công cộng... Sở Xây dựng báo cáo tình hình công tác chiếu sáng và trang trí đô thị; cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt; vệ sinh môi trường đô thị.

Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác vận chuyển hành khách, hàng hoá phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Sở Y tế báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội báo cáo tình hình cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Văn bản cũng nêu rõ báo cáo của các đơn vị gửi đến Văn phòng UBND Thành phố trước 9h thứ Ba, ngày 02/5/2017 để tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.