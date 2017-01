Kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Sở giao thông Hà Nội bố trí thêm xe buýt chạy đêm để phục vụ hành khách dịp Tết.

Xe buýt sân bay Nội Bài đóng bến lúc 23h30 chiều từ sân bay về trung tâm thành phố. Ảnh: Xuân Hoa.

Ngày 19/1, Thứ trưởng Giao thông Lê Đình Thọ đã đi kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại sân bay Nội Bài. Dịp Tết, sân bay này dự kiến đón 490 - 500 chuyến, tăng 15% so với năm trước.Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài Vũ Thế Phiệt cho biết, tất cả các đơn vị vận tải mặt đất đã ký cam kết bảo đảm đủ số lượng, chất lượng phương tiện vận tải phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm, nhất là với chuyến bay đêm muộn.Ông Phiệt cũng kiến nghị lãnh đạo Bộ cần tăng cường xe buýt về trung tâm thành phố ban đêm để phục vụ hành khách, do dịp này khá nhiều chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội hoạt động vào khung thời gian này. Hiện có 4 tuyến xe buýt số 86, 90, 17, 07 kết nối sân bay với trung tâm TP Hà Nội để phục vụ hành khách, song các xe chỉ phục vụ đến 21h-22h, muộn nhất là xe 86 đến 23h30.Trước kiến nghị của lãnh đạo cảng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã yêu cầu đại diện Sở Giao thông Hà Nội khẩn trương làm việc với các đơn vị vận tải để bố trí thêm xe buýt hoạt động ban đêm, phục vụ hành khách tại sân bay Nội Bài.Thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo sân bay tăng cường tối đa nhân lực tại các điểm soi chiếu để đáp ứng lượng hành khách tăng đột biến, tránh ùn tắc cục bộ ngày cao điểm, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh.Cũng trong ngày 19/1, Thứ trưởng Lê Đinh Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị tàu xe để phục vụ hành khách tại ga Hà Nội, bến xe Nước Ngầm. Ông đề nghị TP Hà Nội tăng cường xe buýt từ ga Hà Nội đi đến các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Mỹ Đình... để phục vụ lượng hành khách tăng mạnh. Cùng với đó, yêu cầu lãnh đạo đường sắt tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt trên địa bàn Hà Nội cũng như các địa phương có tuyến đường sắt đi