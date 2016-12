Vừa qua, Bộ Ngoại giao đã bổ sung 25 chiếc S 400 L vào đội xe Lễ tân Nhà nước nhằm phục vụ lãnh đạo nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp đồng giữa ông Trần Thanh Huân, Cục Trưởng Cục Quản trị Tài vụ - Bộ Ngoại giao (hàng trên, bên trái) và ông Choi Duk Jun, Giám đốc Điều hành khối xe Du lịch Mercedes-Benz tại Việt Nam

Được xem là mẫu xe đỉnh cao, hội tụ tinh hoa của vẻ đẹp tinh tế cùng sự sang trọng, S-Class được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn làm phương tiện đón tiếp các chính khách và VIP.

Từng giành giải thưởng danh giá “Best of the Best” tại cuộc thi Automotive Brand Contest, S-Class sở hữu thiết kế ngoại và nội thất đầy mê hoặc. Trên hết, đây còn là siêu phẩm được trang bị các công nghệ an toàn hàng đầu như túi khí, đai an toàn giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách ở hàng ghế sau, hay hệ thống phòng ngừa va chạm CPA Plus với chức năng hỗ trợ phanh tự động.

Theo kế hoạch, lô xe S 400 L sẽ được chính thức đưa vào sử dụng để tiếp đón các quan chức cấp cao tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC, diễn ra vào tháng 11/2017.