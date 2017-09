Mercedes-Benz bàn giao 25 xe S-Class cho Bộ Ngoại giao Việt Nam

S-Class đã chính thức được Bộ Ngoại giao Việt Nam lựa chọn để bổ sung cho đội xe lễ tân Nhà nước, nhằm phục vụ các nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) - đối tác cung cấp phương tiện vận chuyển lễ tân nhà nước – đã chính thức bàn giao 25 xe S-Class cho Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 24/08 vừa qua. Đội xe S 400 L này dự kiến được đưa vào phục vụ các hoạt động Ngoại giao trong thời gian tới, bao gồm Hội nghị cấp cao APEC - sự kiện đối ngoại lớn nhất tại Việt Nam diễn ra vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng. APEC 2017 được kỳ vọng sẽ tiếp đón Lãnh đạo nhà nước và nguyên thủ quốc gia, các Bộ trưởng và quan chức cấp cao từ 21 nền kinh tế thành viên.

S-Class (V222) được phát triển như một mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn và bản tiêu chuẩn chỉ là phụ – ngược lại với thông lệ của Mercedes-Benz. Điều này mang đến khoang nội thất rộng rãi cho tất cả hành khách. Cả 2 phiên bản S-Class tại Việt Nam là S 400 L và S 500 L đều là phiên bản kéo dài.

S 400 L sử dụng động cơ V6 tăng áp kép hiệu suất cao, sản sinh công suất 333 mã lực và mômen xoắn cực đại 480 Nm. S 400 L có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 6 giây và chỉ tiêu thụ trung bình 8 lít nhiên liệu cho 100 km. Hệ thống treo khí nén AIRMATIC là trang bị tiêu chuẩn cho cả 2 phiên bản, có khả năng thích ứng với mặt đường, cùng 2 chế độ “Thể thao” hoặc “Êm ái”.

S-Class thế hệ mới là chiếc xe đầu tiên trên thế giới không hề sử dụng bóng đèn dây tóc. Thay vào đó là 500 đèn LED. Trong đó, 300 đèn LED được sử đụng để chiếu sáng bên trong xe. 300 đèn LED này có thể tạo ra tới 7 sắc màu trong khoang nội thất. Trên bảng điều khiển là 2 màn hình màu 12,3-inch sắc nét đóng vai trò bảng đồng hồ và màn hình truyền thông đa phương tiện. Cụm đèn trước Full LED thông minh của S-Class có khả năng tự động mở rộng góc chiếu khi xe vào cua và tự động điều chỉnh vùng chiếu xa.

Tại Việt Nam, S 400 được trang bị những tiện nghi và công nghệ cao cấp để hành khách có những phút giây thoải mái nhất. Hệ thống âm thanh Burmester 13 loa với hộp cộng hưởng; các ghế ngồi có chức năng sưởi và thông gió; 2 ghế VIP phía sau được trang bị chức năng massage cao cấp với hiệu ứng massage chườm đá nóng; hệ thống AIR-BALANCE với bộ lọc than hoạt tính và chức năng ion hóa oxi. S-Class được trang bị hệ thống dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam. Chìa khóa là loại khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO, đi kèm chức năng cửa hít. Camera 360 cũng hỗ trợ đáng kể cho việc kiểm soát xe.

Ngoài xếp hạng 5 sao bởi Ủy ban An Toàn Giao thông Châu Âu (EURO NCAP), S-Class mới được trang bị các công nghệ an toàn đỉnh cao như túi khí đai an toàn (belt-bag) giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách ở hàng ghế sau, hay hệ thống phòng ngừa va chạm CPA Plus với chức năng hỗ trợ phanh tự động giúp ngăn chặn hoàn toàn hoặc giảm thiểu hậu quả của va chạm

Không chỉ được lựa chọn bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam, S 400 L còn được rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao trên toàn quốc tín nhiệm. Hiện tại, mẫu xe S 400 L đang được MBV phân phối với mức giá 3,999 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

P.V