114 cầu treo ở Kon Tum đe dọa tính mạng người dân

Ngày 14/7, nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết: Trên địa bàn có tổng cộng 293 cầu treo, trong đó 114 chiếc hiện mất an toàn thuộc quản lý của các huyện, thành phố. Sở đã có văn bản nhắc nhở các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa, phục vụ đi lại cho người dân.

Đồng thời Sở đề nghị địa phương kiểm tra các bộ phận chịu lực của cầu như dây cáp chủ, hệ thống dây treo, mặt cầu, hố neo, dây neo, khối neo, tháp cầu để đảm bảo an toàn; các cầu treo dân sinh phải được bảo trì thường xuyên; khi phát hiện hư hỏng phải sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn chịu lực công trình trong quá trình khai thác; trường hợp hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn phải kịp thời làm rào chắn, không cho các phương tiện lưu thông qua. "Bà con cần hạn chế đi qua cầu treo vào những ngày mưa bão, bởi mặt cầu trơn trượt, nước đổ về, sông chảy xiết rất nguy hiểm"- Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum Phan Mười cảnh báo đến người dân.

Điển hình như cầu treo thôn 2, xã Đắk Côi (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) bắc qua sông dẫn vào khu rẫy sản xuất khoảng 420 ha của người dân thôn 1, thôn 2. Cầu này rộng khoảng 1m, dài 90m được làm tạm bợ với những thanh ván gỗ được ghép lại với nhau. Chiếc cầu này đã bị trùng xuống, nghiêng qua một bên. Phía dưới cầu là dòng sông nước chảy xiết, lổm ngổm đá. Chị Y Giáo dân thôn 2 cho biết: Đã có nhiều người dân đi xe máy qua cầu bị rớt xuống sông, bị thương nặng.

Tiền Lê