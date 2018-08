5 lực lượng + camera phạt nguội, lòng đường vẫn như bến xe lậu

Trong khoảng thời gian từ 9 đến 12h ngày 20/8, đường Giải Phóng trước khu vực bến xe Giáp Bát có các lực lượng CSGT, TTGT và Công an phường đứng làm nhiệm vụ. Công an phương Giáp Bát “cắm chốt” thường xuyên, tuy nhiên, vào lúc 9h30, mặc dù có cán bộ công an đeo quân hàm thiếu tá đứng làm nhiệm vụ tại cổng ra bến xe Giáp Bát nhưng xe một số xe khách vẫn dàn hàng ngang bắt khách trên đường Giải Phóng. Thậm chí, vào lúc 10h, khi xe khách 35H-1051 mang tên nhà xe Văn Hiếu chạy tuyến Ninh Bình không phải từ trong bến xe Giáp Bát ra đến đây rà rê, một vị công an cũng chỉ đứng nhìn (vòng tròn).