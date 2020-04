Bắc Ninh dừng các chốt kiểm soát dịch, giám sát chặt nhà máy Samsung

Quảng cáo

Chiều ngày 23/4, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh) chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố bàn các giải pháp, lộ trình, thời gian, tiêu chuẩn hoạt động của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trước tình hình mới của dịch COVID - 19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Trường hợp bắt buộc ra ngoài cần phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tỉnh này tiếp tục hạn chế hoạt động đông người, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nơi thờ tự cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, quán bar, massage, các khu vui chơi giải trí…

Từ ngày 24/4, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường. Các hoạt động hội họp, sản xuất của cơ quan, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan dừng chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh, huyện từ ngày 24/4. Đồng thời, cơ quan công an tăng cường thanh, kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng ý cho phép dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô hoạt động trở lại từ ngày 24/4. Trong đó, vận tải hành khách nội tỉnh được hoạt động 50% tần suất, nhưng không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 hành khách/xe/

Xe taxi chỉ được chở tối đa mỗi hàng ghế 1 hành khách, vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động tối đa 30% tần suất. Các xe phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang và xịt tay sát khuẩn trước khi lên xe.

Học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, học viên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và sinh viên đi học trở lại từ ngày 27/4, còn học sinh lớp 6, 7 và các trường Tiểu học, Mầm non đi học trở lại từ ngày 4/5. Các trường đảm bảo tốt nhất các điều kiện phòng, chống dịch cho học sinh và giáo viên khi trở lại trường.

Ban Quản lý các KCN tỉnh theo dõi sát tình hình dịch bệnh, có các phương án phòng, chống dịch hiệu quả trong các KCN, nhất là thực hiện giãn cách cự ly khi làm việc.

Riêng đối với huyện Yên Phong (nơi có nhà máy của Samsung Việt Nam, có công nhân bị mắc COVID-19), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Nguyễn Thắng