Bày biện vàng mã, cúng rình rang trước cổng công sở trong giờ hành chính

Sáng 12/3, nhiều người đi trên Quốc lộ 1 (nhánh tránh thành phố Huế) qua địa bàn thị xã Hương Thủy hết sức bất ngờ trước việc Trường Cao đẳng Nghề số 23 (tỉnh TT-Huế) tổ chức bày biện ban thờ, vàng mã tổ chức cúng kiến trong giờ hành chính, ngay trên cổng chính dẫn vào đơn vị này.

Ghi nhận của PV ngay sau đó, việc tổ chức lễ cúng diễn ra ngay trong giờ làm việc của nhà trường. Thời điểm đơn vị đào tạo nghề bày biện lễ vật, ban thờ cúng bái vào khoảng 10h sáng 12/3, ngay trước cổng chính dẫn vào trường nghề này.

Để tổ chức lễ cúng, nhà trường đã huy động nhiều cán bộ, giáo viên thực hiện “nhiệm vụ” này, thay vì họ phải đảm đương, thực thi công tác chuyên môn của đơn vị trong giờ hành chính.

Được biết, theo phong tục tập quán của người Huế, vào tháng Hai và tháng Tám âm lịch hàng năm, dân địa phương thường tổ chức lễ “cúng đất” để cầu mong nhà cửa yên vui, bình an, cả nhà sức khỏe, thuận lợi trong làm ăn, công việc.

Lê cúng tổ chức ngay trước cổng trường trong giờ học.

Hiện nay, tục cúng đất còn được các doanh nghiệp (tư nhân) tại Huế tổ chức, thậm chí có cả cơ quan công lập, cũng nhằm mục đích như đã nêu. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ cúng nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của tập thể đơn vị doanh nghiệp thường diễn ra ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ cuối tuần vì những lý do tế nhị.

Nhiều người cho rằng, nhu cầu tâm linh như tục cúng đất là điều tế nhị cần cảm thông. Tuy nhiên, một đơn vị công lập như Trường Cao đẳng Nghề số 23 lại tổ chức cúng kiến thiếu “tế nhị” ngay trong giờ hành chính, giữa thanh thiên bạch nhật, trước cổng vào trường sát Quốc lộ 1 có nhiều người, “tai mắt” qua lại… là một việc làm phản cảm, thiếu tính linh hoạt trong ứng xử về nhu cầu tâm linh.

Nhiều người được huy động tham gia lễ cúng này trong giờ hành chính.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề số 23, cho biết, do bận đi theo đoàn kiểm tra, chuẩn bị công tác ứng phó dịch Covid-19 của tỉnh TT-Huế trong sáng 12/3, nên ông không biết sự việc do “cấp dưới” làm này. Ông Thạnh sau khi kiểm tra đã gọi điện thoại cho PV, xác nhận có sự việc tổ chức lễ cúng trước cổng trường trong giờ hành chính "là do anh em sơ suất", ông đã chấn chỉnh và xin được rút kinh nghiệm.

