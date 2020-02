Bệnh viện lớn nhất Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng

Quảng cáo

Ngày 10/2, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã có công văn gửi Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An về việc thông báo kết quả giám sát hoạt động bảo vệ môi trường đột xuất tại bệnh viện này.

Theo công văn, kết quả lấy mẫu giám sát đột xuất ngày 11/11/2019 tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có 4/9 thông số vượt QCVN. Cụ thể, thông số BODS là 204,7mg/l vượt 4 lần; thông số COD là 667,2mg/l vượt 6,6 lần; thông số TSS là 332mg/l vượt 3,32 lần; thông số Tổng Colifoms là 6200CFU/100ml vượt 1,24 lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An kiểm tra, cải tạo, khắc phục lại hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN trước khi thải ra môi trường.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Trước thông báo trên, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có văn bản phúc đáp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. Theo văn bản của Bệnh viện này, Bệnh viện đã tiến hành một số công tác để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải được hoạt động tốt. Tuy nhiên, còn một số hạng mục cần thời gian để triển khai như việc nạo vét bùn và nuôi cấy vi sinh.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng có công văn gửi Bệnh viện đa khoa Thái An; Căn cứ kết quả lấy mẫu giám sát đột xuất ngày 17/12/2019 tại Bệnh viện đa khoa Thái An, trụ sở tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, trong đó có thông số NH4+ là 16,8 mg/l vượt 1,4 lần.

Cảnh Huệ