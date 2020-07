Bí thư Khánh Hoà chỉ đạo làm rõ đơn doanh nghiệp tố cáo Công an Khánh Hoà

Quảng cáo

Sáng 22/7, Cty K-Homes cho biết đã nhận được công văn của Văn phòng Tỉnh uỷ Khánh Hoà truyền đạt ý kiến Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Định chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hoà xác minh, làm rõ đơn tố cáo của công ty này đối với việc chiếm giữ tài sản trái phép toàn bộ công trường xây dựng dự án Tòa nhà hỗn hợp Trung tâm thương mại - Nhà ở Quang Minh (gọi tắt dự án Quang Minh, số 40 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Cty K-Homes làm chủ đầu tư. Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng yêu cầu Công an Khánh Hoà báo cáo kết quả xác minh vụ việc này cho Thường trực Tỉnh uỷ.

Như báo Tiền Phong có nhiều bài viết phản ánh: Trước nguy cơ dự án phá sản, Cty K-Homes đã gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an và nộp đơn khởi kiện ông Nguyễn Khắc Cường (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện làm Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh - Bộ Công an) với yêu cầu phải trao trả lại tài sản đang bị chiếm giữ, bồi thường hơn 103 tỉ đồng thiệt hại do việc này gây ra. Cty K-Homes cũng có đơn tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Khắc Cường bằng vị trí công tác của mình đã có dấu hiệu phạm tội che giấu tội phạm; một số lãnh đạo Công an TP Nha Trang có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn trong việc tạm giữ người và chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Nha Trang chứng kiến việc người của nhà thầu Long Giang (bên phải ảnh) không cho đại diện Cty K-Homes vào kiểm tra công trường dự án Quang Minh nhưng không xử lý.

Vào giữa tháng 6/2020, Thanh tra Bộ Công an lập tổ công tác vào Khánh Hòa để xác minh đơn tố giác tội phạm đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Cường. Đây thực sự là tia hy vọng được thắp lên trong chuỗi gần 400 ngày doanh nghiệp rơi vào cảnh khốn cùng, vỡ nợ, nguy cơ phá sản. Đây cũng chính là một trong những nội dung mà Thanh tra Bộ Công an thực hiện sự phối hợp với Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong quá trình điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc gây bức xúc dư luận tại Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 6/3/2020, Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao đã có văn bản số 136 gửi Thanh tra Bộ Công an “Đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu”. Văn bản nêu rõ: “Để củng cố hồ sơ xử lý các sai phạm của Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo đơn tố giác tội phạm, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị Thanh tra Bộ Công an tiến hành Thanh tra, xác minh các nội dung sau: Việc Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu giữ trái phép tài sản của Cty K- Homes được thực hiện theo văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan, cá nhân nào?”

Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao cũng đề nghị Thanh tra Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của Trưởng Công an TP Nha Trang và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa trong quá trình xử lý sai phạm của Công an TP Nha Trang và giải quyết các yêu cầu của Cty K-Homes. Văn bản cũng đề nghị Thanh tra Bộ Công an cung cấp kết quả thanh tra cho Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao chậm nhất vào ngày 26/4/2020. Tuy nhiên, tháng 3-4/2020 đang là cao điểm phòng chống dịch COVID- 19, nên mãi đến tháng 6/2020 Thanh tra Bộ Công an mới tiến hành những phần việc nêu trên.

Công trường dự án Quang Minh bị nhà thầu Long Giang chiếm giữ hơn 1 năm qua nhưng không thi công, gây thiệt hại lớn cho chủ đầu tư là Cty K-Homes

Đại diện của Cty K-Homes trong buổi làm việc với Thanh tra Bộ Công an khẳng định: Toàn bộ công trường xây dựng dự án Quang Minh của Cty K-Homes là tài sản của doanh nghiệp nhưng, nhưng hai lãnh đạo Công an TP Nha Trang (gồm ông Trần Đình Hải và ông Nguyễn Đức Thành đều là Phó trưởng Công an Thành phố Nha Trang - PV) đã chỉ đạo người lấy chìa khóa và có người giật chìa khóa của bảo vệ Cty K- Homes và đuổi người của K-Homes ra khỏi công trường của mình làm chủ đầu tư, khóa cửa công trường.



Khi một nhà thầu của K-Homes là Cty CP xây dựng nền móng Long Giang có hành vi vận chuyển tài sản, trong đó có tài sản của chủ đầu tư là K-Homes và các nhà thầu khác từ công trường ra ngoài, phía Cty K-Homes đã gọi điện cho công an phường, Trưởng công an TP Nha Trang Nguyễn Hồng Kỳ và cả Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa khi đó là ông Nguyễn Khắc Cường nhưng không được giải quyết... Cho đến nay công trường của Cty K-Homes vẫn đang bị chiếm giữ trái phép hơn một năm mà không có cơ quan nào đứng ra giải quyết làm cho doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn cùng.

Thanh Tâm