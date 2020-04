Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu

Ban tổ chức Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19” trân trọng cảm ơn: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (ủng hộ 3 tấn gạo); Thầy thuốc Khăm Phết Lào cùng bạn bè (ủng hộ 7,5 triệu đồng); Bác sĩ Lê Minh Thông (ủng hộ 6 triệu đồng); Một Nhà Nông (ủng hộ 5,5 triệu đồng); Anh Đặng Huy (xã Cư Suê, ủng hộ 5 triệu đồng và 1 xe bán tải chở gạo); Công ty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam (ủng hộ 1 tấn gạo); Cty Quảng cáo Sao Mai (198 Lý Thường Kiệt, ủng hộ 5 tạ gạo); Tập thể Công an huyện Cư M'gar (ủng hộ 2 tấn gạo); Một cán bộ Công an tỉnh (ủng hộ 1,1 tấn gạo); Gia đình Nguyễn Trọng Hoàng Nam (CA Tx. Buôn Hồ) - Đoàn Thuỷ Thanh Tâm (PV01), ủng hộ 5 tạ gạo; Chị Hằng (Đội trưởng Đội THPKTHS Công an tỉnh, ủng hộ 2 triệu đồng); Ông Phạm Minh Thắng (Công an tỉnh, ủng hộ 1 tạ gạo); Chị Lê Thị Mỹ Hạnh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần KD Green Farm, ủng hộ 1 tấn gạo); Công ty TNHH Đăng Phong (ủng hộ 6 triệu đồng và 1 xe tải lớn chở gạo về các huyện) cùng một số người không nêu tên v.v...