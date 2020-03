Bị tố ‘giữ’ tiền đền bù của dân 12 năm, nguyên Chủ tịch phường nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay (30/3), ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết những bất cập liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng tại KDC Vĩnh Phú I lỗi do quá khứ để lại. Tuy nhiên, với vai trò là lãnh đạo chính quyền đương nhiệm, ông sẽ vào cuộc xử lý theo quy định. Về việc đổi tên chủ tài khoản giữ tiền đền bù, TP Thuận An sẽ chỉ đạo phường Vĩnh Phú xử lý.