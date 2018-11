Bỏ hoang nhà hát “vang bóng một thời”

Nhà hát ngoài trời xây dựng từ năm 1978 tại đường Tam Thanh, ngã 6 Pò Xoài, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn do Sở VH-TT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Việc thi công gián đoạn, đến năm 1988 nhà hát mới hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích gần 3.000 m2, trong đó khu sân khấu biểu diễn là 946m2, xung quanh được thiết kế xây dựng 2 tầng, bố trí 16 phòng và khu ghế khán giả 1.820m2...

Ban đầu, nhà hát tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ khá sôi nổi, sau đó thưa vắng, lụi dần. Năm 1989, Trung tâm VH-TT tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Trung tâm) thành lập, nhà hát được giao cho đơn vị này trực tiếp quản lý. Nhà hát là chỗ làm việc của bộ máy hành chính vừa là nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đào tạo năng khiếu văn nghệ cho tỉnh nhà.

Ông Hà Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm cho biết, do thời tiết khí hậu khắc nghiệt lại không được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều năm qua, nhà hát đã xuống cấp trầm trọng, không còn thực hiện tổ chức hoạt động biểu diễn nữa. Tại khu vực sân khấu, Trung tâm đã cho một doanh nghiệp in ấn, quảng cáo làm nơi sản xuất kinh doanh, ở tầng 1 có một số phòng cho học sinh Trường Trung cấp VHNT tỉnh “ở nhờ”. Tại tầng 2, bố trí làm kho chứa đồ của đơn vị và nơi sinh hoạt cho 2 CLB nghệ thuật, nghệ nhân cao tuổi.

Theo nghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tòa nhà 2 tầng nay đã hư hỏng nhiều, 2 gian phòng dành cho các CLB rất ít hoạt động, cửa đóng then cài. Mặt sân khấu được cơ sở in ấn thuê bày la liệt những thanh sắt, bạt, màu vương vãi. Hàng ghế ngồi ngoài trời dầm mưa, dãi nắng hoen ố, đầy cỏ mọc. Nom toàn cảnh như một ngôi nhà hoang, nhếch nhác, bẩn thỉu.

Ông Giám đốc Trung tâm Hà Ngọc Minh thừa nhận việc để hoang hóa nhà hát đang là nỗi trăn trở của những người làm công tác văn hóa địa phương và mong các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo để công trình hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đã có văn bản chỉ đạo ngành văn hóa khảo sát, kiểm tra những tài sản công do ngành quản lý và phải tham mưu cho tỉnh hướng khắc phục, sửa chữa, nâng cấp hoặc chuyển đổi công năng để phù hợp với thực tiễn.

Sân khấu nhà hát la liệt đồ in ấn gia công “ở thuê” ảnh: Duy Chiến

Nguyễn Duy Chiến