Cách chức trưởng công an thị trấn vì cấp hộ khẩu trái pháp luật

Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Bảy (82 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) sống chung với người con thứ 10 là L.P.S. (46 tuổi). Bà Bảy đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu, đồng thời là chủ sở hữu đất đai nhà cửa ở địa chỉ trên.

Sau một thời gian, gia đình xảy ra mâu thuẫn, các con của bà Bảy yêu cầu ông S. phải tách ra ở riêng, không cho sống chung với mẹ. Cũng thời gian này, gia đình mới phát hiện đất đai, nhà cửa đã được chuyển tên sở hữu qua ông S. từ lúc nào mà không hề hay biết. Bà Bảy cho rằng, bà đã bị ông S. lừa ký tên vào giấy tờ chuyển nhượng đất đai, những người con khác cho biết, ông S.

Trong khi vụ tranh chấp đất đai đang được tào án thụ lý, ông S. được công an thị trấn Tiểu Cần cấp cho một sổ hộ khẩu mới. Trong đó, ông S. được lên làm chủ hộ, còn bà Bảy bị tách khẩu mà không hay biết. Do bị các thành viên gia đình ngăn cản vào nhà, ông S. gửi đơn đến TAND huyện Tiểu Cần yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Cụ thể, trong đơn, ông S. cho biết, mình là người đứng tên hợp pháp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị hai người anh em gây áp lực không cho vào nhà ở. TAND huyện Tiểu Cần xét thấy việc ông S. yêu cầu là phụ hợp vì thế ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cho ông S. được vào nhà ở, đồng thời cấm tất cả những người khác không được cản trở, ngăn cản hoặc xâm phạm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tiểu Cần vào cuộc xác minh và phát hiện, việc công an thị trấn cấp hộ khẩu cho ông S. là trái luật. Ngoài ra, ông S. còn tự ý nhập khẩu cho vợ mình khi chưa có sự đồng ý của chủ hộ là bà Bảy. Tất cả những việc này, có sự “giúp đỡ” của Trưởng công an thị trấn Tiểu Cần - thiếu tá Lê Thanh Lâm và ông Nguyễn Văn Thơi - Phó trưởng công an thị trấn.

Ngay khi phát hiện, Công an huyện Tiểu Cần ra Quyết định hủy bỏ sổ hộ khẩu của ông S., và khôi phục lại hộ khẩu cũ cho bà Bảy.

Thượng tá Để cho biết, ông Lâm bị thôi giữ chức vụ Trưởng công an thị trấn chuyển về làm cán bộ Đội xây dựng phong trào công an huyện. Tuy nhiên ông Lâm không bị hình thức kỷ luật nào.

“Ông Lâm bị cho thôi giữ chức vụ, trở về làm cán bộ bình thường, đồng thời, công an huyện cũng xóa tên ông Lâm trong quy hoạch những chức vụ về sau. Trong năm vừa qua, ông Lâm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với quy định ngành công an nếu 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cho ra quân”, thượng tá Để nói.

