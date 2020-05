Cán bộ nào 'bảo kê' vụ Vườn Thượng uyển bay?

Quảng cáo

Hiện các công trình xây dựng trái phép tại Vườn Thượng uyển bay đang được tháo dỡ theo sự chỉ đạo của UBND TP.Đà Lạt. Tuy vậy, nhiều bạn đọc của báo Tiền phong phản ánh: “Sao không ngăn chủ đầu tư vi phạm ngay từ đầu?”, “Đáng lẽ chính quyền phải ngăn chặn sớm để thể hiện sự thượng tôn pháp luật và tránh lãng phí tiền của người dân”.

Theo điều tra của phóng viên Tiền Phong, vụ việc bắt đầu từ tháng 4/2019. Sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 1,7 ha đất nông nghiệp (thuộc các thửa 43, 44, 45), bà Vũ Thị Ái đã san ủi trái phép một phần quả đồi để mở rộng mặt bằng cho khu đất rồi xây dựng hàng loạt công trình như kè taluy, hệ thống xử lý, thu gom nước mưa, nước thải; khoan giếng, làm đường nội bộ… và cũng đã được hạ thế điện nhằm phân chia khu đất thành nhiều lô đất nền.

Khi bị UBND Phường 10 ngăn chặn không cho phân lô đất nền, bà Ái chuyển sang lập hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã (HTX) Xuân Ái Hùng và đề xuất thực hiện dự án đầu tư Điểm Du lịch canh nông (DLCN) Vườn Thượng uyển bay.

Sau đó, không cần biết cơ quan chức năng có cho phép hay không, HTX Xuân Ái Hùng đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho triển khai xây dựng hàng loạt hạng mục công trình không phép với diện tích lên tới 3.547m2 trên đất nông nghiệp.

Các công trình vi phạm gồm hai khối nhà quy mô 28 phòng lưu trú, 2 cổng trời, 2 cầu nổi trên vườn hoa, 2 mê cung, nhà quản lý điều hành, quán cà phê giải khát, phòng bán vé, bãi đậu xe, hàng rào, cổng bảo vệ, giếng khoan, hồ cảnh quan...

Ngày 10/12/2019, UBND TP.Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ái về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép; buộc tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm nói trên trong vòng 10 ngày.

Mặc dù bà Ái chưa khắc phục xong hậu quả các hành vi vi phạm trong quyết định này cùng nhiều quyết định xử phạt khác của Phường 10 và thành phố nhưng UBND TP.Đà Lạt vẫn thống nhất đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Vườn Thượng uyển bay.

Trong quyết định của tỉnh, tổng diện tích các công trình xây dựng chỉ có vài trăm mét vuông nhưng bà Ái đã xây “chui” hàng loạt hạng mục với diện tích lên đến 3.547m2 và ngày 13/1, chính thức khai trương Vườn Thượng Uyển bay đồ sộ, bán vé vào cổng với giá 100 ngàn đồng/người.

Khai trương, đi vào hoạt động trái phép

Sau khi xây “chui” 28 phòng lưu trú, bà Ái được Phòng Tài chính &Kế hoạch (UBND TP.Đà Lạt) cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký HTX lần 2, trong đó bổ sung ngành nghề cơ sở lưu trú. Càng khó hiểu hơn khi Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Lâm Đồng) kết luận 28 phòng lưu trú này đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Còn Công an TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú cho HTX Xuân Ái Hùng.

Chưa hết, một mặt UBND TP.Đà Lạt ra quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ các công trình xây dựng không phép nhưng mặt khác, vào ngày 6/2/2020 lại có văn bản gửi Sở KH & ĐT Lâm Đồng với nội dung thống nhất cho tồn tại nhà kính hiện hữu với diện tích khoảng 3.000m2. Trong khi thực tế nhà kính này đã được thay “áo” thành các công trình xây dựng bê tông, cốt thép, gạch, tấm vật liệu… từ bao giờ.

Báo Tiền phong đã có nhiều tin bài phải ánh những sai phạm có hệ thống của chủ đầu tư Vườn Thượng uyển bay cũng như các việc lám khó hiểu của các cơ quan chức năng.

Đến ngày 16/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu Lâm Đồng kiểm tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật những vấn đề mà Tiền Phong và một số cơ quan báo chí phản ánh.

Ngày 19/3, UNND tỉnh có văn bản giao cho UBND TP. Đà Lạt chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm tại dự án và báo cáo tỉnh trước ngày 10/4. Thế nhưng đợi mãi không thấy phản hồi, ngày 20/4, UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc đôn đốc thành phố báo cáo kết quả xử lý sai phạm.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu UBND TP.Đà Lạt xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (đảm bảo tương xứng với tính chất và mức độ vi phạm) để xảy ra sai phạm liên tục và kéo dài tại Vườn thượng uyển bay mà không xử lý kịp thời, kiên quyết và đúng quy định.

Kim Anh ​