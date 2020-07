Cận cảnh chuồng bò trị giá hơn chục tỉ đồng ở Nghệ An

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 có tổng số vốn 120 tỷ đồng, triển khai tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương.

Năm 2019, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An mới khảo sát thực tế, “phát hiện” 231 nhân khẩu tại bản Đửa không có người Ơ Đu. UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số 3869/QĐ-UBND rút bản Đửa ra khỏi Đề án.

Đầu tháng 10/2019, ông Hoàng Nghĩa Hiếu- nguyên GĐ Sở NN&PTNT (nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) đã ký “Thông báo kết quả thẩm định” hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo qui hoạch lâu dài số 492/TĐ-SNN-QLXD.

Kết quả thẩm định dự toán cho thấy chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hết 737 triệu đồng, chi phí quản lý dự án 364 triệu và 432 triệu đồng dành cho “các khoản chi phí khác” (chưa rõ chi cho những khoản gì).

Liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn (xã Nga Mi, huyện Tương Dương), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ngày 21/7/2020 đã ra quyết định khởi tố bị can số 368/CSKT, bắt tạm giam Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh) – Cán bộ Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

PV báo Tiền phong đã vượt quãng đường hơn 200km lên Nga Mi (Tương Dương), ghi lại những hình ảnh về dự án này.