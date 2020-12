Chở du khách lên núi Lang Biang: Phớt lờ sự an toàn hành khách

Quảng cáo

Ngày 13/12, lãnh đạo Sở GTVT Lâm Đồng cho biết đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình vận chuyển hành khách tại KDL Lang Biang. Nếu căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (Xe kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn không quá 15 năm) thì có tới 54 trong tổng số 65 chiếc U-oát của 2 đơn vị hoạt động tại KDL này quá niên hạn để vận chuyển du khách.

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng phục vụ và để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT Lâm Đồng đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu phải đổi mới phương tiện và thay đổi hình thức kinh doanh cho phù hợp với quy định, nhưng cả 2 đơn vị đều viện nhiều lý do khó khăn để chậm trễ trong việc đổi mới phương tiện.

Trước tình hình đó và do các phương tiện vận tải không có phù hiệu, Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách tại KDL Lang biang; yêu cầu Công ty CP Du lịch Lâm Đồng làm thủ tục để được cấp biển hiệu xe du lịch cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định.

Sở GTVT yêu cầu tạm dừng hoạt động những xe U-oát quá niên hạn ở Lang Biang

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, một số chuyên gia ngành du lịch cũng cho rằng quá trình tổ chức vận chuyển du khách, bao giờ cũng phải đặt sự an toàn lên hàng đầu, tính toán kỹ các tình huống phát sinh, nhất là khi phải vượt qua đường đèo hiểm trở như đường lên núi Lang Biang. Mặt khác, năm nay ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Ngành đã đưa ra khẩu hiệu cho phục hồi du lịch là du lịch an toàn thì càng phải hết sức cẩn trọng, không thể chủ quan, xem nhẹ sự an toàn.

Như Tiền phong đã đưa tin, các đội xe nói trên được sử dụng để vận chuyển khách du lịch từ chân núi Lang biang lên đỉnh đồi Ra-Đa với độ cao lên tới 1.929m để ngắm toàn cảnh TP.Đà Lạt thơ mộng và một phần huyện Lạc Dương. Quãng đường dài 5 km này rất hiểm trở (độ dốc lớn với nhiều khúc cua gắt nguy hiểm) nên việc sử dụng xe “quá đát” tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho du khách.

Trên quãng đường này từng xảy ra tình trạng 1 chiếc xe U-oát bất ngờ hết xăng, hệ thống phanh hoạt động không đảm bảo an toàn. Hậu quả, ô tô trượt khỏi đường đèo khiến hành khách hoảng loạn.

Xe U-oát gặp sự cố khi chở 6 du khách lên đỉnh Ra đa.

Kim Anh