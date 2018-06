Chung cư 'đất vàng' bị đình chỉ vẫn hoạt động, cư dân bất an

Vào ngày 18/6 vừa qua, sau thời gian có quyết định tạm đình chỉ toà nhà M5, phía Phòng CS PCCC số 2 đã có Quyết định chính thức đình chỉ toà chung cư này. Toà nhà M5 do Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai là đơn vị vận hành, khai thác toà nhà. Bên cạnh đó, Phòng CS PCCC số 2 cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm tiệc cưới Diamond Palace tại tầng 1, 2 và nhà hàng Vua Bạch tuộc.

Tuy nhiên, phản ánh tới báo Tiền Phong, cư dân toà nhà M5 cho biết, đến nay đã gần nửa tháng sau quyết định đình chỉ của Phòng CS PCCC số 2, mọi vấn đề của toà nhà này liên quan đến PCCC vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt, dù đã bị đình chỉ nhưng toà nhà này vẫn hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước tình trạng như hiện tại, hàng nghìn cư dân hiện đang sinh sống tại toà nhà M5 đang nơm nớp lo sợ trước nỗi lo cháy nổ thường trực vẫn chưa được giải quyết. Bên cạnh đó là một dấu hỏi lớn về việc vì sao đã bị đình chỉ mà toà nhà này vẫn được vận hành như bình thường khiến cư dân sinh sống tại đây rất bức xúc(!?).

Lo sợ trước nỗi lo cháy nổ, cư dân tại toà nhà M5 đã phải căng băng rôn kêu cứu lên các ban ngành.

Cách đây chưa lâu, bức xúc trước sự chây ỳ của chủ đầu tư toà nhà M5, cực chẳng đã, cư dân tại chung cư M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, ngày 9/6, đã căng băng rôn kêu cứu vì tính mạng của hàng nghìn người đang bị đe doạ từng ngày.

Cư dân toà nhà M5 cho biết, trước đó đã có cuộc đối thoại với đại diện phía Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn thuộc sở hữu của Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, những câu trả lời từ phía Công ty chưa thuyết phục, hứa nhiều hơn là làm.

Đại diện phía công ty Sao Mai cho biết, vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC) nếu cư dân M5 không đồng ý đóng góp thì phía công ty… không ép. Trong khi đó về phòng sinh hoạt cộng đồng, công ty thừa nhận đã cho bên thứ 3 thuê để nấu tiệc cưới. Tuy nhiên, phương án giải quyết từ phía công ty Sao Mai đó là mong cư dân… “thông cảm” và sẽ bù lại bằng diện tích sử dụng khác.

Phía Công ty Sao Mai còn khẳng định ngày 28/5 vừa qua, sẽ làm việc với phía UBND phường để xử lý vách kính tầng một chắn lối đi của cư dân và đến ngày 28/5 sẽ đưa ra lộ trình chính thức lập Ban quản trị toà chung cư M5. Tuy nhiên, đến nay cư dân phản ánh mọi việc vẫn chưa có dấu hiểu biến chuyển.

Đi vào hoạt động đã lâu nhưng đến nay, toà nhà M5 vẫn chưa xử lý xong vấn đề an toàn PCCC dẫn đến bị đình chỉ hoạt động vào ngày 18/6 vừa qua.

Trước vụ việc kéo dài tại toà nhà M5 gây bức xúc trong dư luận, phía UBND Phường Láng Hạ cũng đã cho biết, Phường đã yêu cầu công ty Sao Mai phải khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa để được nghiệm thu PCCC, bên cạnh đó phường Láng Hạ yêu cầu công ty Sao Mai phải có buổi tiếp xúc dân cư để trao đổi đối thoại, giải quyết các vấn đề tồn tại giữa cư dân M5 và Ban quản lý trước ngày 30/5.

Hiện tại, cư dân sống tại toà nhà M5 đang rất bức xúc bởi tính mạng của hàng nghìn nhân khẩu đang bị đe doạ bởi tình trạng cửa chống cháy, cửa thoát hiểm, sảnh tầng một bị quây bởi những tấm kính, diện tích bị chiếm dụng ở tầng một… vẫn hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước đó, ngày 23/4, Đoàn công tác kiểm tra liên ngành của Bộ Công an và Bộ Xây dựng do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất các chung cư về vấn đề PCCC trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại tòa nhà chung cư M5, Đoàn liên ngành đã kiểm tra lập biên bản khi cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC. Đáng chú ý đối với hồ sơ PCCC, hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, cơ sở chưa tiến hành mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại tòa nhà; chưa tiến hành nghiệm thu tổng thể về PCCC đã đi vào hoạt động….

Trí Anh