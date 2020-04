Chuyện xúc động về cô gái tật nguyền may tặng khẩu trang chống dịch

Quảng cáo

Chị Huế cho biết, từ 3 tuổi, chị bị bệnh lao cột sống, khiến lưng bị gù, đi lại khó khăn. Lớn lên, chị đi học may, rồi về làm ở nhà. Gần một năm trước, chị Huế nhận việc đánh bóng sản phẩm cho một xưởng cơ khí gần nhà.



Giữa tháng 3 vừa qua, khi dịch bùng phát, giá khẩu trang nhảy múa, sẵn có nghề may, Huế nảy ý tưởng may khẩu trang tặng người trong xã. “Thấy nhiều người khó khăn phải mua những chiếc khẩu đắt gấp nhiều lần, tôi nghĩ mình phải làm gì đó giúp đỡ mọi người trong lúc dịch bệnh. Tôi bàn việc may khẩu trang với 2 người khuyết tật khác trong xã để tặng cơ quan chức năng và người dân chống dịch. Cả hai người này đều đồng ý làm cùng tôi”, chị Huế chia sẻ.

Huế (ngồi đầu bên phải) và 2 người khuyết tật khác cùng cắt may khẩu trang tặng cơ quan chức năng và người dân phòng chống dịch bệnh

Chị Huế sang xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tìm vải về may khẩu trang. Mới đầu, Huế hỏi mua vải ở một cửa hàng quen từ trước. Nhưng khi biết cô có ý tưởng may khẩu trang tặng người dân, chủ cửa hàng này tặng luôn vải để Huế về thực hiện công việc trên. Sau đó, Huế xin công ty nghỉ làm một tuần, cùng với 2 người khuyết tật ở nhà may khẩu trang.

Trong một tuần, Huế và 2 người bạn may được hơn 2000 chiếc khẩu trang. Toàn bộ số lượng khẩu trang này, Huế tặng cho UBND xã Phù Chẩn phòng chống dịch. Sau đó, Huế vẫn đi làm ở xưởng cơ khí, tối đến lại tranh thủ cắt và may khẩu trang đến tận đêm khuya. “Tôi cảm thấy rất vui khi đóng góp một phần công sức cùng Nhà nước phòng chống dịch. Tôi nghĩ đơn giản là mình phải có trách nhiệm với cộng đồng trong lúc này”, Huế tâm sự.

Tính đến nay, Huế và 2 người bạn khuyết tật may hơn 5000 chiếc khẩu trang. Ngoài tặng UBND xã Phù Chẩn, Huế còn tặng các trường học, cơ sở y tế những chiếc khẩu trang tự may. Hiện, Huế vẫn tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần may khẩu trang và tặng những ai trong và ngoài xã cần đến .

Huế (thứ 2 bên trái) tặng khẩu trang cho chính quyền xã

Ông Tạ Quang Đông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phù Chuẩn cho biết, cơ quan chức năng của xã này sử dụng hơn 2000 chiếc khẩu trang chị Huế tặng phát cho người làm nhiệm vụ ở các điểm chốt phòng chống dịch bệnh và người dân nơi công cộng. “Chúng tôi rất cảm kích trước tình cảm của chị Huế và 2 người khuyết tật khác khi tặng khẩu trang cùng góp sức chống dịch COVID – 19. Việc làm này góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau trong cộng đồng lúc dịch bệnh bùng phát”, ông Đông nói.

