'Cò đặc sản' Đà Lạt lại bùng phát

Từ những chiêu thức đánh vào sự ham rẻ của du khách như: mua đặc sản dâu tây, mứt dâu giá rẻ; hoặc đon đả mời chào, lôi kéo mua và sử dụng các mặt hàng đặc sản trước rồi mới trả tiền... khi du khách "dính bẫy" thường bị hét giá trên trời, các mặt hàng lại không đảm bảo chất lượng, du khách phản ứng thì dễ bị hành hung, chèn ép...

Nơi đâu cũng thấy có "cò" xuất hiện nhưng chủ yếu tập trung đông nhất vẫn là tại khu vực trung tâm, điểm tham quan Vườn hoa thành phố, Thung lũng tình yêu và các tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương, Nguyên Tử Lực, Mai Anh Đào... nơi có nhiều vườn dâu và nhiều quầy bày bán các loại đặc sản Đà Lạt.

Cơ quan chức năng TP Đà Lạt xác định có 4 loại "cò" gồm: Nhân viên cơ sở kinh doanh trực tiếp làm môi giới. "Cò" tự do đón khách dẫn vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ (có thỏa thuận trước để hưởng tiền hoa hồng). "Cò" bảo kê ép cơ sở kinh doanh phải chi tiền môi giới khi đưa khách vào. Cuối cùng là một số lái xe, hướng dẫn viên lợi dụng đưa khách đến cơ sở kinh doanh giá cao, chất lượng kém để hưởng tiền hoa hồng.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (du khách đến từ tỉnh Đồng Nai), than phiền: "Hè năm nào, tôi cùng gia đình lên Đà Lạt du lịch nhưng khi đến điểm tham quan nào cũng có nhóm người đến mời chào mua đặc sản và hái dâu tại vườn với giá từ khoảng 30.000-40.000 đồng/kg. Họ cứ bám theo làm gia đình tôi cảm thấy mệt mỏi và phiền hà".

"Nhiều lần từ chối thì chúng tôi bị chửi ngay nên giờ rút kinh nghiệm, cứ ừ à cho qua chuyện rồi tìm chỗ đậu xe và đi uống cà phê chờ khách là được. Không nên đôi co làm gì với họ mắc công, phiền phức lắm!" – anh Phương, tài xế quá quen với nạn "cò" này, tiết lộ.

Thượng tá Phan Tất Chí, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết: "Chúng tôi cũng đã tham mưu cho UBND TP Đà Lạt yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh phải cam kết, nếu họ không thực hiện cam kết về việc không sử dụng "cò", nâng giá, kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc thì phải kiên quyết xử lý. Chúng tôi đã có một tổ gồm công an, phòng kinh tế và lực lượng quản lý thị trường tiến hành làm việc này trước và trong dịp hè. Đồng thời, giao trách nhiệm, nếu như phường nào để xảy ra cò lộng hành như thời gian trước thì trưởng công an phường đó phải chịu trách nhiệm".

Khi nghe phóng viên phản ánh về tình trạng cò đặc sản bùng phát trở lại dịp nghỉ hè, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho rằng: "Sẽ lập tức chỉ đạo anh em phối hợp cùng công an các phường vào cuộc truy bắt và xử lý nghiêm tránh ảnh hưởng xấu hình ảnh Đà Lạt trong mắt du khách".