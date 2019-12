Có nhiều nhà khách, vẫn xây thêm nhà nghỉ nội bộ hơn 39 tỷ đồng

Quảng cáo

Tỉnh Cà Mau hiện có 5 nhà khách công vụ. Tỉnh ủy Cà Mau có Nhà khách Minh Hải, UBND tỉnh Cà Mau có khách sạn Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau có Nhà khách 43 Hùng Vương. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau… đều có nhà khách công vụ. Phòng Hậu cần Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Nhà khách 43 Hùng Vương vừa khánh thành cao 7 tầng, với 42 phòng nghỉ tiện nghi. Thời gian qua, nhiều lãnh đạo Trung ương về công tác tại Cà Mau được bố trí nghỉ, bảo vệ an toàn. Nhà khách 43 Hùng Vương nằm trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Cà Mau, có lực lượng bảo vệ hùng hậu, chỉ cách trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau vài phút đi bộ.

Với lý do “đảm bảo an ninh tốt hơn” cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh đầu tư hơn 39 tỷ đồng để xây dựng nhà nghỉ nội bộ Tỉnh ủy Cà Mau (bên cạnh Nhà khách Minh Hải). Theo ban QLDA Công trình Xây dựng Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng Nhà nghỉ nội bộ Tỉnh ủy thuộc Nhóm C, công trình cấp III, tổng mức đầu tư hơn 39,3 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu sử dụng đất, trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016- 2020, thời gian thực hiện dự án từ 2019- 2021.

Trong khi Nhà khách nội bộ Tỉnh ủy Cà Mau đang được xây dựng khẩn trương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau luôn quá tải. Bệnh viện này được xây dựng với quy mô 500 giường, nhưng thực tế đang kê hơn 900 giường vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh nhân. Nhiều phòng học ở Cà Mau không đủ diện tích để học sinh thoải mái ngồi học...

