Công an Bắc Ninh kiểm tra vụ cán bộ thôn vòi tiền làm sổ đỏ

Quảng cáo

Báo Tiền Phong số ra ngày 17/1 có bài “Cán bộ thôn vòi tiền làm sổ đỏ” thông tin, chị Nguyễn Thị Thuận trú tại thôn Văn Than, xã Cao Đức (Gia Bình, Bắc Ninh) có đơn tố cáo Trưởng thôn Nguyễn Khắc Vinh và Bí thư chi bộ thôn Nguyễn Văn Quý nhiều lần gọi điện, đến nhà yêu cầu gia đình chị đưa tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau đó, chị Thuận được đại diện công an huyện Gia Bình thông báo: UBND xã đã kỷ luật hai vị lãnh đạo thôn (ông Vinh, Quý) và không cho tham gia công tác ở địa phương. Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Quý đã khai nhận 13 triệu đồng, ông Vinh khai nhận 11 triệu đồng của gia đình chị Thuận và đã tự giao nộp cho cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra xác minh số tiền này là của gia đình chị Thuận nên muốn chị nhận lại tiền trên.

Sau khi Tiền Phong thông tin, Cơ quan Công an huyện Gia Bình đã gửi thông báo kết luận về hành vi của ông Vinh, Quý chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, không đồng ý với kết luận trên, chị Thuận tiếp tục có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị tố cáo ông Quý, Vinh về 3 hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý đất đai, đòi và nhận hối lộ. Trong đơn chị Thuận chỉ rõ, hành vi của hai cán bộ thôn: lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc đổi đất xây chùa, không thực hiện cam kết cấp sổ đỏ cho diện tích đất mới đổi cho gia đình. Hơn thế, cán bộ thôn đã vi phạm trong quản lý đất đai, dù không đủ thẩm quyền nhưng vẫn nhận đứng ra thực hiện việc hoán đổi đất, thay đổi mục đích sử dụng đất. Không những thế, những cán bộ này có hành vi đòi và nhận hối lộ khi buộc gia đình phải 9 lần đưa tổng cộng là 28 triệu đồng và tiếp tục đòi thêm...

Trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang cho kiểm tra lại vụ việc trên. Ngày 23/1, Công an tỉnh Bắc Ninh có văn bản chuyển đơn của chị Thuận đến Công an huyện Gia Bình xem xét, giải quyết.

Trước đó, chị Thuận cho biết, UBND xã Cao Đức đã mời chị Thuận lên để giao đất và lập biên bản yêu cầu chị không làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân nào để phản ánh, kiến nghị, tố cáo về nội dung này nữa.

Long Vân