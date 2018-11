Công chứng, chứng thực giả tràn lan: Sở Tư pháp Hà Nội kêu khó

Bà Hồ Xuân Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết Sở nắm bắt được các sai phạm trên từ lâu nhưng khó ở khâu phát hiện, xử lý. Cụ thể, bà Hương cho hay, đoàn kiểm tra của sở cũng tiến hành nhiều đợt đi kiểm tra các văn phòng công chứng nhưng rất khó phát hiện các sai phạm, bởi các văn phòng che dấu rất tinh vi. Mỗi khi có người của Sở đến kiểm tra là nhân viên cất con dấu, dễ dàng xóa dấu vết các sai phạm nên khó bắt được tận tay.

Theo bà Hương, Sở cũng đề nghị lập các đoàn kiểm tra liên ngành (sở Tư pháp, sở Văn hóa và Thể thao, sở Công an, thuế) nhưng mất thời gian, mỗi năm chỉ kiểm tra được 1 hoặc 2 lần và kết quả khiêm tốn. Phát hiện các trường hợp sai phạm không nhiều. Theo bà Hương, từ đầu năm 2018 đến nay mới chỉ xử phạt hành chính được 2 trường hợp văn phòng công chứng vi phạm, nhưng lại do công an mật phục phát hiện.

Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội lý giải, lực lượng có đủ chức năng để kiểm tra về công chứng, chứng thực sở Tư pháp Hà Nội chỉ có 4-5 người, phải thực hiện nhiều công việc nên không có thời gian để đi kiểm tra được tất cả các văn phòng công chứng. “Chúng tôi đã làm đủ biện pháp, từ ra văn bản, đi kiểm tra, phối hợp liên ngành để kiểm tra...nhưng các văn phòng công chứng vẫn vi phạm” - bà Hương nói.

Trong khi đó, nhưng Tiền Phong nêu, PV chỉ cần ngồi một chỗ vào internet tìm kiếm, gọi điện thoại, gửi ảnh chụp tài liệu, các dịch vụ công chứng không cần bản chính sẽ chấp nhận làm ngay, thu tiền sau, thậm chí giao tận tay cho khách hàng. Ngoài ra, một số văn phòng công chứng phản ánh, tình trạng tranh chấp địa bàn, từ ngoại thành “nhảy” vào nội thành lập chi nhánh công chứng, chứng thực sai phép, dẫn đến nhiều hệ lụy pháp lý (như đã phản ánh ở bài trước - PV) được chính các văn phòng công chứng phản ánh, chỉ rõ cho Sở Tư pháp Hà Nội nhưng không được xử lý.

Theo bà Hồ Xuân Hương, một nguyên nhân khác là quy định về mức xử phạt sai phạm trong dịch vụ công chứng, chứng thực vẫn còn nhẹ. Theo đó, văn phòng công chứng vi phạm phải sau 2 lần xử lý hành chính mới được rút giấy phép hoạt động.

Đề nghị cung cấp tài liệu

Ngày 6/11, sau khi Tiền Phong đăng tải chuyên đề “Công chứng sai, chứng thực giả tràn lan: Chuyện thật như đùa”, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội liên lạc với Báo Tiền Phong, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác xác minh, thanh kiểm tra.

Nhóm PV Bạn đọc