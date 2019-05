Cửa hàng đồng hồ liên tục bị đe dọa, 'khủng bố' bằng chất bẩn

Khoảng 13h chiều ngày 8/5, căn nhà số 98, Hoàng Liên của cửa hàng đồng hồ tiếp tục bị kẻ xấu đổ mắm tôm vào khiến cửa hàng phải ngừng hoạt động.

Mắm tôm và luyn được ném thẳng vào tủ kính đựng đồng hồ.

Theo người quản lý cửa hàng ở đây cho biết: Đây không phải là lần đầu, trước đó cửa hàng cũng đã bị khủng bố bằng “bom” bẩn.

Clip 2 đối tượng lạ mặt ném mắm tôm trộn luyn được camera cửa hàng ghi lại được.

“Cửa hàng chúng tôi thuê lại của bà Trần Thị Mến. Qua gia đình bà Mến cho biết, có thể đối tượng ném chất thải bẩn có mâu thuẫn với gia đình chủ nhà về chuyện tiền nong vay tín dụng đen. Nhưng 2 đối tượng xông vào cửa hàng rất liều lĩnh, nhắm túi mắm tôm ném vào người tôi và đồng hồ trong tủ kính”, người quán lý kể.

Hiện hàng loạt chiếc đồng đồ hồ trưng bày của hãng trong tủ kính có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng bị phủ kín mắm tôm và dầu luyn đang được của hàng đưa về hãng xử lý, và nếu bị hỏng tài sản bị thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.



Ngay sau đó, chủ nhà đã trình báo Công an Phường Cốc Lếu và Công an TP Lào Cai. Sau đó, Công an đã đến lập biên bản hiện trường xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Bà Trần Thị Mến, chủ căn nhà số 98 Hoàng Liên cho biết: Vụ việc gia đình bị "khủng bố" bằng chất bẩn bắt đầu xảy ra từ tháng 2/2019. Nguyên dân do con gái bà là Đ. Th. C. N đã vay tín dụng một đối tượng trên địa bàn 1,6 tỷ đồng với lãi suất 2000 đồng/1 triệu/1 ngày.

"Gia đình đã giúp con trả hết tiền nợ gốc và một phần lãi. Vì tiền lãi quá cao nên gia đình không thể chi trả. Người cho vay lãi liên tục nhắn tin, gọi điện đe doạ. Và theo người cho vay tiền, hành động ném mắm tôm trộn luyn mới là bước đầu. Gia đình hiện đang lo sợ và hoang mang. Tất cả tài liệu, thông tin chúng tôi đã gửi Công an phường và Công an thành phố", bà Mến nói.

Trao đổi với Phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Công an phường Cốc Lếu cho biết: Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Riêng chỗ cửa hàng ở gia đình bà Mến đã nhiều lần bị ném chất bẩn. Còn về thông tin gia đình tố cáo vay tín dụng đen, chúng tôi đã chuyển tài liệu và báo cao vụ việc lên lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai.

Ở lần ném đầu tiên, khi nhận được trình báo Công an đã sang xác minh nhưng gia đình đã dùng nước tẩy rửa xử lý. Lần thứ 2, Công an phường đã chụp ảnh hiện trường báo Công an thành phố. Đồng thời, phối hợp với đội C ông an hình sự thành phố để điều tra vụ việc. Vụ việc gia đình bà Mến tiếp tục bị ném chất bẩn lần này , chúng tôi đang kiểm tra Camera để truy tìm đối tượng ném chất bẩn", vị đại diện Công an phường Cốc lếu nói.

