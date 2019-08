Đà Nẵng quay quắt... khát

Quảng cáo

Cuộc sống đảo lộn

Ngày 19/8, người dân thành phố Đà Nẵng đồng loạt nhận được tin nhắn không đủ dấu của Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco): “Do nguon nuoc song Cau Do bi nhiem man, Dawaco se giam cong suat cap nuoc. Mong quy khach hang thong cam và co bien phap du tru nuoc, su dung nuoc tiet kiem”. Hai ngày sau, UBND thành phố Đà Nẵng triệu tập họp gấp sở ngành và đại diện các nhà máy thủy điện có đập chặn ở thượng nguồn sông Vu Gia (Quảng Nam) yêu cầu xả nước. Thế nhưng tình hình không được cải thiện nhiều.

“Phố chung cư” là tên gọi phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) với những block chung cư khá khang trang hiện đại. Đa phần người dân ở đây là cán bộ, công chức, công nhân. Ngày đi làm, chiều tối nhiều chung cư nhộn nhịp tiếng nói cười. Thế nhưng từ ngày cúp nước, tính nết cư dân ở đây dường như đã khác trước: cau có, bực bội vì thiếu nước. Đêm 21/8, khi đang thiếu nước thì điện bất ngờ cúp. Vài người mắc kẹt trong thang máy, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Nhiều hộ dân rồng rắn kéo nhau đi nhà nghỉ, khách sạn để tá túc tránh nóng và tắm rửa. Số còn lại kéo nhau tìm chỗ hóng mát. Công viên cây xanh ngay ngã ba Trần Thánh Tông - Phạm Huy Thông nửa đêm bỗng nhiên nhộn nhịp khi hàng trăm người đổ xô ra đây. Trở trời, mùi từ bãi tập kết rác to tướng tràn ra cả lòng đường Phạm Huy Thông quyện mùi từ âu thuyền Thọ Quang, khiến không khí công viên nồng nặc.

Anh Nguyễn Đức Bảo (chung cư 12T2, Nại Hiên Đông) vừa đi làm vừa canh chừng tin nhắn điện thoại của cô hàng xóm. Con đi học, hai vợ chồng đi làm trưa ở lại không về. Thiếu nước, cả 2 vợ chồng “nín” vệ sinh cá nhân, mang áo quần lên cơ quan giải quyết. Trước lúc đi, anh dặn cô hàng xóm căn hộ bên cạnh: “Khi nào có nước, thì nhắn hộ anh về nhé”. Nửa buổi, cô hàng xóm nhắn tin: “Anh ơi về nhà đi. Nước đã chảy rồi”. Xin phép cơ quan nghỉ giữa chừng, anh tức tốc về nhà đ? h?ng h?n 2 x? n??c to b?. ?Thi?u n??c kh? th?t. V? giao nhi?m v?.?May c? c? h?ng x?m t?t b?ng?, anh B?o c??i n?i. ?

ể hứng hẳn 2 xô nước to bự. “Thiếu nước khổ thật. Vợ giao nhiệm vụ. May có cô hàng xóm tốt bụng”, anh Bảo cười nói.

Lính Phòng không đi tiếp nước

6h sáng 23/8, chiếc xe Kamaz chuyên dụng của Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân (đóng tại Đà Nẵng) mang theo 10 khối nước ngọt đỗ xịch tại đường Khúc Hạo (phường Nại Hiên Đông). Chiếc xe chuyên dụng trong huấn luyện, chiến đấu là xe chở dầu, tiếp nhiên liệu cho máy bay, nay trở thành xe tiếp nước.

Lái xe Trung úy Hoàng Văn Thi, nhảy xuống xe hô to: “Lấy nước bà con ơi!”. Ngồi canh nước mỏi mắt, bà con cả khu phố nghe tiếng gọi túa ra, xách dụng cụ hứng nước. Người dân vây quanh chiếc xe chuyên dụng to lớn, cảnh tượng chưa thấy bao giờ ở khu phố này.

Nước từ trong bồn chảy ra có màu vàng đục, nhiều người dân xả nước, cẩn thận đưa lên ngửi. Thấy dân e dè, anh Thi bảo: Nước ngọt hứng từ đơn vị, hứng cả đêm mà không đầy bồn. Nước vàng ố do bồn lâu ngày không dùng. Để một lúc là nước sẽ trong ngay. Nghe anh Thi nói, người dân an tâm, hứng nước mang về.

Hai người đàn ông đứng tuổi, to vạm vỡ, chờ hứng nước vừa nói chuyện. Hỏi ra, cả hai đều là lính đã xuất ngũ. Bắt tay, vỗ vai chàng trung úy, một người nói: “Lính là phải thế. Bất kể lính phòng không hay mặt đất, bộ binh hay lính thủy. Đâu dân cần là phải có”. “Nhưng kể ra, đã đến mức phải huy động cả xe của quân đội vào cuộc, thì chắc còn thiếu nước dài dài”. Cuộc tranh luận bên bồn nước trở nên rôm rả. Xen lẫn là tiếng cười của các chị em, vui vì có nước dù là nước vàng đục: có còn hơn không!

Cách đó không xa, bà Lê Thị Hoa, đã mua hẳn 2 bồn nước to để trước cổng nhà. Hai hôm trước, bà xách nước bị vẹo lưng nay đi lại khó khăn. Được anh Thi kéo vòi bơm tận nơi, bà Hòa mừng tít. “Cảm ơn con. Chồng con đi làm, ở nhà chuyện nước nôi là của cô. May có con và chiếc xe không thì không biết lấy nước đâu dùng. Thiếu ăn, thiếu của chịu được, nhưng thiếu nước thì khổ lắm con ạ” bà Hoa vừa nói vừa cảm ơn anh lính.

Anh Thi cho biết, đều đặn hàng tháng xe vẫn có thêm nhiệm vụ chở nước ngọt lên trạm ra đa trên bán đảo Sơn Trà để phục vụ anh em làm nhiệm vụ ở đó. Thỉnh thoảng, chở nước giúp dân ở vùng xa như Hòa Sơn, Hòa Bắc (Hòa Vang) làm đường. Đây là lần đầu tiên anh Thi lái xe tiếp nước cho dân. Anh vui khi thấy dân mừng vì có nước dùng. Gần 10 khối nước, sau hơn 3 giờ đồng hồ đã hết sạch. Anh Thi lên xe lái về đơn vị để lấy nước, chiều quay lại. Một số người đến sau, hết nước, anh Thi nói với: “Giờ em về đơn vị, chiều quay lại. Nhưng chưa rõ, bên đó có đủ nước để bơm đầy bồn hay không”. Đến chiều, nhắn tin hỏi Thi tiếp nước chỗ nào? Anh nhắn lại: “Không kịp em ơi? Bên này, nước cũng không đủ để bơm đầy bồn”.

Chiều 23/8, trong thông cáo báo chí khẩn gửi các báo đài, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết sẽ cùng với các đơn vị đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 đã được phê duyệt của UBND thành phố. Theo đó: Chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000 m3/ngày đêm, dự kiến khởi công vào cuối tháng 9/2019 và hoàn thành trong năm 2020; Triển khai dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng, trước mắt sẽ đầu tư 04 tuyến ống cấp nước cấp bổ sung cho khu vực quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, khởi công vào tháng 9/2019 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống Diuke qua sông Hàn và sông Cầu Đỏ, hoàn thành trong tháng 9/2019.



Nguyễn Thành