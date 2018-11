Đại công trường khai thác than trái phép: Chính quyền làm ngơ?

Núp bóng dưới “lá bùa” xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn, xã Quảng Lã, huyện Hoành Bồ bằng vốn xã hội hóa. Nhiều năm nay, Cty CP TĐ Hạ Long (có trụ sở tại TP. Hạ Long) đã băm nát hàng chục héc ta đất rừng trồng, rừng phòng hộ để khai thác than trái phép.

Với lý do bốc xúc đất để tạo mặt bằng và đổ thải đất đá dành cho khu nghĩa trang, công ty này đã dồn toàn lực, máy móc, thiết bị để đào than trái phép. Hàng nghìn tấn than đã bị khai thác nhưng không hề có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Mặc dù khu vực bốc xúc đất phục vụ cho khu nghĩa trang nằm trong ranh giới quản lý tài nguyên của UBND huyện Hoành Bồ, nhưng huyện không có biện pháp để kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác than trái phép. Trong khi đó, huyện Hoành Bồ còn nhiều lần gửi công văn xin UBND tỉnh mở rộng thêm diện tích khu bốc xúc đất vì phát lộ than.

Ngay cả việc Cty CP TĐ Hạ Long còn thiếu một loạt hồ sơ, thủ tục như đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thậm chí đất đang còn tranh chấp với chủ rừng… nhưng chính quyền từ UBND xã Quảng La cho đến UBND huyện Hoành Bồ vẫn làm ngơ mặc cho Cty này tự tung tự tác.

Trước đó, từ năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo công tác thu gom than đã phát lộ, cũng như việc hoàn nguyên môi trường của khu vực này. Tưởng chừng việc “đào trộm” than của Cty CP TĐ Hạ Long sẽ bị chấm dứt nhưng ngược lại, diện tích đào bới, khai thác ngày càng mở rộng.

Qua nhiều lần kiểm tra, đánh giá, ngày 29/10/2018, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì một cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo toàn diện về tình hình thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang và những tồn tại trong quá trình thực hiện để đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý triệt để.

Ông Long nhấn mạnh, Huyện ủy, UBND huyện Hoành Bồ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Hoành Bồ và khu vực giáp ranh.

Một số hình ảnh công trường khai thác than trái phép:

Hơn 30 héc ta đất rừng trồng, rừng phòng hộ bị băm nát.

Sau khi bị đào lấy than sẽ tạo nên những hồ nước xanh ngắt, sâu hoắm.

Một số ngọn đồi bị san phẳng để làm lối đi.

Với hiện trạng trên, rất khó để hoàn nguyên môi trường.

Sự việc kèo dài nhiều năm nhưng chính quyền vẫn nhắm mắt làm ngơ

Hoàng Dương