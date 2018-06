Dịch vụ xem World Cup qua Internet bị quá tải ngày khai mạc

Đi công tác xa nhà, chị Hoàng Phương (Hà Đông, Hà Nội) phải xem trận đấu mở màn World Cup 2018 qua chuyên trang xem online riêng của đài truyền hình VTV. Tuy nhiên, ngay từ lễ khai mạc, dịch vụ này đã bị quá tải. "Cứ xem được vài giây, dịch vụ lại báo chờ tải thậm chí dừng luôn dù đã thử cả bằng ứng dụng VTV Online lẫn vào chuyên trang của VTV qua trình duyệt web để xem", chị Phương chia sẻ và cho biết Internet tại nơi chị ở rất mạnh, xem Youtube độ nét cao Full HD cũng không gặp tình trạng chờ tải.

Anh Mạnh Phát (quận 1, TP HCM) cũng cho biết các ứng dụng OTT tải về từ kho ứng dụng Play Store đều gặp tình trạng tương tự. Anh thử tải 3 ứng dụng khác nhau, đều là "chính chủ" của các đơn vị truyền hình như HTV, Viettel, VTV nhưng đều rất khó truy cập. "Chỉ đến hiệp hai của trận khai mạc, kết nối mới bắt đầu ổn định hơn dù vẫn có lúc gián đoạn", anh Phát nói.

Không chỉ các ứng dụng, dịch vụ OTT sử dụng cùng tài nguyên kết nối Internet, các dịch vụ truyền hình qua Internet riêng biệt (IPTV) cũng bị ảnh hưởng. Anh Hoàng Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết dịch vụ FPT Play tối qua cũng gần như mất kết nối vào thời điểm diễn ra lễ khai mạc. Trên màn hình, thiết bị hiển thị dòng báo lỗi "Có lỗi xảy ra với video hiện tại. Hệ thống sẽ quay lại chương trình trực tiếp trong...". Chia sẻ dòng trạng thái lên Facebook, anh Hà cũng thấy rất nhiều bạn bè sử dụng cùng dịch vụ gặp trình trạng này. Sau khi phản ánh với nhà cung cấp dịch vụ, tình trạng được khắc phục khi bắt đầu chuyển sang trận đấu khai mạc.

Người dùng phản ánh nhiều dịch vụ OTT bị quá tải.

Đại diện của truyền hình FPT cho biết, tình trạng gặp phải tối qua là do quá tải, lượng người xem tăng mạnh ngoài dự kiến. Số lượng truy cập vào thời điểm lễ khai mạc lúc 21h gấp hơn 10 lần so với mức cao điểm ngày bình thường. Sự cố sau đó được khắc phục và hoạt động bình thường khi trận khai mạc diễn ra giữa Ảrập Xêút và nước chủ nhà Nga lúc 22h. Vị này cũng cho biết bộ phận kỹ thuật đã tiến hành phân luồng lại để phù hợp hơn với nhu cầu của người xem từ hôm nay. Sự cố với dịch vụ FPT Play hôm qua một phần cũng do mạng Internet của FPT bị nghẽn trong khoảng hơn 10 phút do lượng người truy cập với lưu lượng mạng tăng đột biến.

Anh Đức Minh, một chuyên gia về hạ tầng mạng cho biết sự cố với các dịch vụ OTT tối qua mang tính dây chuyền. Trong đó, dịch vụ chính của VTV tắc nghẽn khiến người dùng đổ dồn về các dịch vụ của bên khác khiến chúng cũng bị quá tải theo. "Hầu hết các nhà cung cấp hôm qua đều chưa thể dự đoán mức độ quan tâm của người dùng nên không tiến hành nâng cấp, phân luồng hợp lý", anh Minh cho biết và dự đoán tình hình sẽ được cải thiện ngay từ hôm nay.