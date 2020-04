Đình chỉ chủ tịch phường để quán karaoke hoạt động trong dịch COVID-19

Quảng cáo

Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang liên quan đến sự việc quán karaoke Sao Băng (đường Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) vẫn hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội.

Ngoài nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ việc cơ sở kinh doanh.

Đồng thời, văn bản cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng theo quy định của pháp luật.

Quán karaoke Sao Băng

Chủ tịch UBND tỉnh này giao Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của chủ cơ sở kinh doanh Karaoke Sao Băng tại phường Đông Ngàn. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của Trưởng Công an phường Đông Ngàn theo quy định.

Trước đó, từ thông tin phản ánh của người dân về việc cơ sở karaoke này vẫn hoạt động trong dịch, thậm chí còn có có các nữ nhân viên đến phục vụ khách. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra, xác minh vi phạm.

Nguyễn Thắng