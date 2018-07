Doanh nghiệp lấp đầm không phép: 'Làm ngơ' và đùn đẩy trách nhiệm?

Người dân tại tỉnh Bình Ðịnh cũng bức xúc không kém trước việc Cty CP Xăng dầu Bình An - chủ đầu tư Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An ngang nhiên đổ đất, đá lấn chiếm diện tích đầm Thị Nại (phường Thị Nại, TP Quy Nhơn). Trong khi đó, lãnh đạo Sở, chính quyền địa phương vẫn đang “đưa, đẩy” trách nhiệm cho nhau?!

Chưa cho phép, doanh nghiệp đã thi công

Việc Cty CP Xăng dầu Bình An ngang nhiên đổ đất, đá lấn đầm Thị Nại diễn ra trong thời gian dài. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến luồng lạch tàu thuyền của ngư dân đánh bắt khi giao thông đi lại.

Ngày 23/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ðào Quý Tiêu - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Ðịnh, cho biết: “Ðến lúc này, dự án mới chỉ có quy hoạch chi tiết được tỉnh duyệt, những vấn đề liên quan đến môi trường, xăng dầu… vẫn còn đang nằm chờ phê duyệt ở Trung ương. Khi chưa đủ các hồ sơ, thủ tục mà doanh nghiệp đã vội vàng đổ đất, đá lấn đầm như vậy là sai quy trình. Chúng tôi cũng yêu cầu phía Công ty dừng ngay việc này lại, muốn thi công dự án phải được duyệt thiết kế kỹ thuật. Việc này do ngoài Bộ phê duyệt chứ tỉnh không đủ năng lực làm như thế. Ðến lúc này chúng tôi vẫn chưa có gì hết”.

Trước đó, ngày 8/6 Sở Xây dựng Bình Ðịnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An do Cty CP Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, tại hiện trường Dự án, Cty CP Xăng dầu Bình An đã đổ đất, đá san lấp trên mặt nước đầm Thị Nại với diện tích 7.400m2.

Qua kiểm tra, Ðoàn kiểm tra khẳng định, việc đổ đất, đá lấn mặt nước đầm Thị Nại của doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo đó, yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng việc này và gửi hồ sơ thiết kế dự án về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Trong khi đó, đại diện Cty CP Xăng dầu Bình An lại cho rằng, việc san lấp trên chỉ với mục đích là thi công đường công vụ và hồ sơ thiết kế xây dựng phía doanh nghiệp đã nộp đến Bộ Công thương để thẩm định?!

Trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan đến vấn đề này, tại kỳ họp HÐND tỉnh Bình Ðịnh nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi nghe đại biểu tỉnh chất vấn, ông Nguyễn Thúc Ðĩnh - Giám đốc Sở KH&ÐT, cho biết: “Việc Cty CP Xăng dầu Bình An triển khai thi công dự án này, phía Cty đã có công văn gửi UBND tỉnh và UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thiết kế thẩm định, phê duyệt. Ðể triển khai thi công xây dựng, trước mắt là công tác san lấp mặt bằng dự án, cái này không có ý kiến đề xuất của Sở KH&ÐT”.

Trong khi đó, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Ðịnh tại kỳ họp HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 lại khẳng định: “Khi chưa có thiết kế kỹ thuật phê duyệt chính thức mà chủ đầu tư đã cho đổ đất, đá trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng”.

Ông Ðào Quý Tiêu - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Ðịnh đã phản bác thông tin trên: “Việc này không đúng, ai dám cho thi công trước khi chưa có văn bản nào như vậy. Chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ hồ sơ thiết kế mới được thi công, trước khi thi công phải báo cho chính quyền địa phương, treo bảng giới thiệu dự án, giấy phép đầy đủ từ các Bộ. Sắp tới đây, bản thân tôi sẽ có văn bản báo cáo cụ thể cho chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề này”.

Sáng 23/7, trao đổi với Tiền Phong, bà Mang Lệ Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Thị Nại (TP Quy Nhơn) cho biết, doanh nghiệp đã tiến hành đổ đất, đá từ đầu năm 2018. Người dân tại đây liên tục phản ánh tình trạng đổ đất, đá của doanh nghiệp gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại của tàu thuyền ngư dân tại đầm. Tuy nhiên, chính quyền phường không đủ thầm quyền để kiểm tra giấy tờ nên không thể xử lý.

Trương Ðịnh