Dự án trăm tỷ ở Nghệ An thi công theo kiểu 'tiền trảm hậu tấu'?

Quảng cáo

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP May Minh Anh – Tân Kỳ thực hiện dự án Nhà máy May Minh Anh – Tân Kỳ tại xã Kỳ Tân, (huyện Tân Kỳ).



Dự án này có diện tích khoảng 9,8ha, mục tiêu sản xuất gia công hàng may mặc quần áo các loại, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Đầu tháng 2/2020, dự án này khởi công. Thời điểm này, UBND tỉnh Nghệ An mới chỉ có quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 để doanh nghiệp làm “giấy thông hành”, còn các thủ tục khác chưa được hoàn thành.

Tuy nhiên liên tục trong 1 tháng, hàng ngàn lượt xe trọng tải lớn cung ứng đất san lấp mặt bằng, trên công trường máy móc hoạt động rầm rộ, bụi bay mù mịt, người đi đường khốn khổ bị che khuất tầm nhìn. Điều đáng nói, trụ sở UBND huyện Tân Kỳ cách dự án khoảng 1km nhưng không có một động thái nào xử lý.

Thiếu nhiều thủ tục pháp lý quan trọng nhưng Dự án Nhà máy May Minh Anh vẫn triển khai theo kiểu "tiền trảm hậu tấu".



Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tân Kỳ cho hay, Dự án Nhà máy may Minh Anh mới chỉ được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết 1/500 còn các thủ tục khác chưa hoàn tất. Đất dự án được doanh nghiệp nhận chuyển nhượng lại từ người dân nhưng chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Trong khi đó, Quyết định chấp thuận chủ đầu trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ, Dự án chỉ được khởi công xây dựng khi Nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy định hiện hành của pháp luật về đảm bảo môi trường, an toàn lao động, PCCC... trong quá trình xây dựng, hoạt động dự án...

Chính quyền sở tại làm ngơ cho vi phạm của chủ đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký quỹ, giám sát tiến độ thực hiện dự án; Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giải quyết thủ tục đúng quy định hiện hành...

Hàng ngàn lượt xe trọng tải cung ứng đất cho dự án.



Có thể thấy, dù thiếu rất nhiều thủ tục nhưng việc Dự án Nhà máy May Minh Anh vẫn ồ ạt triển khai khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Cảnh Huệ