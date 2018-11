Đường 95 tỷ nhanh hư hỏng không phải do... mưa

Theo ông Hùng, thời điểm phát hiện các hư hỏng tại đường liên huyện Đăk Đoa- Chư Prông, Gia Lai từ tháng 7/2018 nhưng không sửa chữa ngay được vì do mưa kéo dài. Khi phát hiện hư hỏng, Ban QLDA đã thành lập ngay tổ chuyên gia gồm các kỹ sư có kinh nghiệm, chuyên môn tốt tìm hiểu các nguyên nhân xảy ra hư hỏng.

Nguyên nhân được xác định là lớp cấp phối đá dăm tại các vị trí này có độ ẩm lớn, dẫn đến hư hỏng kết cấu trong quá trình khai thác; một số đoạn lớp cấp phối được thi công trong điều kiện thời tiết xấu (gặp mưa sau khi thi công); thời gian mưa kéo dài làm cho CPĐD tại mỏ dư độ ẩm dấn đến có một số xe bị vón cục bột đá. Tổng diện tích hư hỏng toàn tuyến là 3960m2/hơn 153 nghìn m2.

Ông Hùng cho biết thêm, các đơn vị liên quan đã tiến hành khắc phục triệt để tuyến đường. Cụ thể, với đoạn hư hỏng cấp phối đá dăm thì xử lý triệt để bằng cách loại bỏ hết cấp phối đá dăm cũ thay lớp mới, lu đè K98, láng lại 3 lớp nhựa theo thiết kế ban đầu. Đối với những vị trí bong bật lớp nhựa, rạn nứt mặt nhựa thì bóc hết lớp nhựa, thổi sạch bề mặt, láng lại 3 lớp nhựa theo thiết kế. Đối với những đoạn bị rỗ mặt thì láng lại 1 lớp 0x5.

“Chúng tôi rất cầu thị khi nhận được phản ánh của báo Tiền Phong. Bởi vậy, trong quá trình sửa chữa, chủ đầu tư đã cử các nhân viên có kinh nghiệm, chuyên môn cao phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công đoạn sửa chữa theo đúng quy trình. Việc sửa chữa đảm bảo khôi phục nền, mặt đường đảm bảo chất lượng theo thiết kế được phê duyệt” – Ông Hùng nói.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Xuân Điệp- Ban Quản lý dự án ĐTXD cho rằng,

nguyên nhân dẫn đến tuyến đường bị hư hỏng là do mưa. Hiện tượng đường hư hỏng được phát hiện vào khoảng tháng 7/2018, thời điểm có nhiều trận mưa lớn. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến đường hư hỏng là do xe quá khổ, quá tải. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận cho đến nay, đơn vị chưa cắm biển cảnh báo tải trọng trên đường, cũng không báo tình trạng xuất hiện nhiều xe quá tải cho thanh tra giao thông, công an giao thông biết để ngăn chặn.