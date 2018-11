Đường huyết mạch biến thành bãi chứa rác thải nguy hại

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn được đầu tư xây dựng để trở thành tuyến huyết mạch kết nối hàng chục khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương với các trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến đường xuất phát từ Khu công nghiệp và Đô thị Mỹ Phước đi qua các KCN lớn nằm trên 4 thị xã/thành phố gồm: TX. Bến Cát, TP. Thủ Dầu Một, TX. Thuận An và TX. Dĩ An đến cửa ngõ sân bay, cảng biển quốc tế.

Rác thải sinh hoạt được đổ bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao cấp với vận tốc trung bình 100 km/h. Tuyến đường nối với đường xuyên Á, đường Hồ Chí Minh và hệ thống giao thông của toàn vùng trọng điểm kinh tế phía nam. Tổng chiều dài suốt tuyến gần 30 km đường chính và 12 km đường gắn với 18 cầu vượt và 4 nút giao thông cắt liên thông để kết nối với bên ngoài. Được biết, vốn đầu tư tuyến đường trên 3.500 tỷ đồng.

Rác thải công nghiệp được chất thành đống bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Tuy nhiên, kể từ khi tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn đi vào hoạt động đến nay do công tác quản lý lỏng lẽo, người dân và cả doanh nghiệp đưa chất thải đến xả đầy 2 bên đường. Con đường đầu tư hàng ngàn tỷ đồng trở thành nơi chứa rác, chất thải khiến người đi đường và người dân địa phương bức xúc.

Chất thải bên đường khi mưa xuống nhìn rất "kinh dị"

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dọc 2 bên đường Mỹ Phước – Tân Vạn đi qua địa bàn các thị xã, thành phố, nhất là tại phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương tình trạng rác thải chất thành đống, mỗi khi mưa xuống con đường nhìn rất “kinh dị”. Không chỉ rác thải sinh hoạt, tại 2 bên tuyến đường này chứa nhiều chất thải công nghiệp. Ngoài ra, cống thoát nước tại đường này cũng trở thành nơi xả chất thải công nghiệp nguy hại.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn trở thành bãi rác

Trả lời báo Tiền Phong về việc 2 bên đường Mỹ Phước – Tân Vạn trở thành bãi rác, bà Nguyễn Thị Phương Mai – Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương, cho rằng tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đi qua địa bàn không có tình trạng rác thải. Khi PV cung cấp bằng chứng thì bà Mai nói sẽ chỉ đạo cấp dưới xuống xử lý.

Rác thải chất thành đống

Trong khi đó, phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vào ngày 22/10 đơn vị này đã bắt quả tang một xe tải đang đổ trộm chất thải nguy hại xuống cống thoát nước mưa trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc khu phố 8, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Rác thải chất đống bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ nhiều tháng qua nhưng chính quyền địa phương nói không biết

Công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe tải BKS 51C – 229.67 do tài xế Phạm Văn Sáu (23 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển đang dừng tại cống thoát nước mưa trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn để xả chất thải.

Công an xử lý xe chở chất thải nguy hại đổ ra cống đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Qua kiểm tra, bên trong thùng xe có một bồn chứa khoảng hơn 8 tấn chất thải dạng lỏng, màu vàng đục, trên xe có gắn máy bơm, hút và dây ống nhựa lớn. Chất thải bốc mùi hôi nồng nặc, rất khó chịu, điều đáng nói khu vực này có nhiều người dân sinh sống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí và nước.

Hương Chi