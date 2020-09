Đường ở Hà Nội vừa thảm xong có thể lấy tay bóc được sửa chữa

Quảng cáo

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng phòng Cầu hầm và Đường thủy nội địa (Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở GTVT Hà Nội) cho biết, theo quy trình sau khi đơn vị thi công cào mặt đường để thảm lại, phải thực hiện nghiệm thu phần việc này. Theo ông Hưng, đơn vị thi công đã thực hiện thảm lại toàn bộ đoạn đường trên trước sự giám sát đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông.

Mặt đường được làm sạch trước khi thảm lại.

Trước đó, như Tiền phong thông tin, tối 18/9/2020, trên mạng lan truyền một đoạn clip phản ánh về chất lượng bê tông nhựa vừa được thảm lại. Nghi ngờ chất lượng đường người dân đã livestream (phát trực tiếp qua facebook).

Ngay sau đó, đoạn clip đã bị gỡ bỏ. Theo xác minh của phóng viên Tiền Phong, sự việc xảy ra đúng ngày 18/9 tại khu vực dốc Vệ Tinh (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội). Tại đây, Đội quản lý giao thông số 5 (Cty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây) thi công thảm lại mặt đường vì đã xuống cấp.

Ông Lê Trung Trọng, Đội trưởng Đội quản lý giao thông số 5 cho biết, khi phát hiện đoạn đường xuống cấp, đơn vị báo cáo và Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) đồng ý, đơn vị mới được phép làm. Tuy chưa có sự đồng ý của giám sát nhưng do mặt được đã được cào lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lo ngại cơn bão số 5 sẽ gây mưa kéo dài nên đơn vị quyết định thảm nhựa để đảm bảo an toàn.

Long Vân